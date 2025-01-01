Якою буде погода на Волині у перші дні квітня
31 березня, 23:18
У наступні декілька днів погоду Волині зумовлюватиме поле підвищеного тиску.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
1-2 квітня пройде невеликий дощ, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Надалі опади припиняться.
Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 10-15° тепла.
З 5 квітня відбудеться перебудова синоптичних процесів, пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Нічна температура знижуватиметься до 0-5° морозу, денна - не перевищить 3-8° тепла.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
1-2 квітня пройде невеликий дощ, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Надалі опади припиняться.
Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 10-15° тепла.
З 5 квітня відбудеться перебудова синоптичних процесів, пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Нічна температура знижуватиметься до 0-5° морозу, денна - не перевищить 3-8° тепла.
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