Якою буде погода на Волині у перші дні квітня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



1-2 квітня пройде невеликий дощ, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Надалі опади припиняться.



Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 10-15° тепла.



З 5 квітня відбудеться перебудова синоптичних процесів, пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Нічна температура знижуватиметься до 0-5° морозу, денна - не перевищить 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У наступні декілька днів погоду Волині зумовлюватиме поле підвищеного тиску.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.1-2 квітня пройде невеликий дощ, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.Надалі опади припиняться.Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 10-15° тепла.З 5 квітня відбудеться перебудова синоптичних процесів, пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Нічна температура знижуватиметься до 0-5° морозу, денна - не перевищить 3-8° тепла.

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