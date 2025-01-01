Якою буде погода на Волині у перші дні квітня

Якою буде погода на Волині у перші дні квітня
У наступні декілька днів погоду Волині зумовлюватиме поле підвищеного тиску.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

1-2 квітня пройде невеликий дощ, місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Надалі опади припиняться.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 10-15° тепла.

З 5 квітня відбудеться перебудова синоптичних процесів, пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Нічна температура знижуватиметься до 0-5° морозу, денна - не перевищить 3-8° тепла.
Якою буде погода на Волині у перші дні квітня

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Теги: Волинь, погода, Волинський обласний центр гідрометеорології
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