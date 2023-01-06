На Волині поменшало хворих на ГРВІ





Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, - пише



За 7 днів на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип занедужали понад 6 тисяч волинян. 59% із них — діти віком до 17 років.



За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.



Як вберегтися під час епідсезону

Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;

Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;

Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);

Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;

Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;

Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;

Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;

Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 31 березня епідпоріг на Волині перевищено на 7%, за останній тиждень рівень захворюваності в області знизився на 27%.Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, - пише Суспільне. За 7 днів на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип занедужали понад 6 тисяч волинян. 59% із них — діти віком до 17 років.За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію