На Волині поменшало хворих на ГРВІ
Сьогодні, 22:40
Станом на 31 березня епідпоріг на Волині перевищено на 7%, за останній тиждень рівень захворюваності в області знизився на 27%.
Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, - пише Суспільне.
За 7 днів на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип занедужали понад 6 тисяч волинян. 59% із них — діти віком до 17 років.
За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.
Як вберегтися під час епідсезону
Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;
Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;
Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);
Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;
Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;
Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;
Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;
Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, - пише Суспільне.
За 7 днів на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип занедужали понад 6 тисяч волинян. 59% із них — діти віком до 17 років.
За даними епідеміологів, наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси.
Як вберегтися під час епідсезону
Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;
Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;
Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);
Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;
Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;
Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;
Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;
Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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