На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



31 березня о 13:16 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в садівничому масиві "Дружба" в м. Ковель.



На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Внаслідок пожежі загорівся дерев'яний дачний будинок та господарська споруда. О 13:52 вогонь локалізували, а о 14:22 повністю ліквідували.



Для гасіння використовували два водяні стволи та підручні засоби. Потерпілих немає. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем власницею, за фактом події складено постанову згідно зі ст. 77 ч. 1 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині загоряння сухої трави спричинило пожежу в дачному будинку.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.31 березня о 13:16 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в садівничому масиві "Дружба" в м. Ковель.На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Внаслідок пожежі загорівся дерев'яний дачний будинок та господарська споруда. О 13:52 вогонь локалізували, а о 14:22 повністю ліквідували.Для гасіння використовували два водяні стволи та підручні засоби. Потерпілих немає. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем власницею, за фактом події складено постанову згідно зі ст. 77 ч. 1 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію