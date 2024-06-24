На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО

На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
На Волині загоряння сухої трави спричинило пожежу в дачному будинку.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

31 березня о 13:16 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в садівничому масиві "Дружба" в м. Ковель.

На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Внаслідок пожежі загорівся дерев'яний дачний будинок та господарська споруда. О 13:52 вогонь локалізували, а о 14:22 повністю ліквідували.
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО

Для гасіння використовували два водяні стволи та підручні засоби. Потерпілих немає. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем власницею, за фактом події складено постанову згідно зі ст. 77 ч. 1 КУпАП.
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, дачний будинок, Ковель
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