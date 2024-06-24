На Волині через пожежу сухої трави загорілася дача. ФОТО
Сьогодні, 20:37
На Волині загоряння сухої трави спричинило пожежу в дачному будинку.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
31 березня о 13:16 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в садівничому масиві "Дружба" в м. Ковель.
На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Внаслідок пожежі загорівся дерев'яний дачний будинок та господарська споруда. О 13:52 вогонь локалізували, а о 14:22 повністю ліквідували.
Для гасіння використовували два водяні стволи та підручні засоби. Потерпілих немає. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем власницею, за фактом події складено постанову згідно зі ст. 77 ч. 1 КУпАП.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
31 березня о 13:16 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в садівничому масиві "Дружба" в м. Ковель.
На місце події оперативно прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ м. Ковель. Внаслідок пожежі загорівся дерев'яний дачний будинок та господарська споруда. О 13:52 вогонь локалізували, а о 14:22 повністю ліквідували.
Для гасіння використовували два водяні стволи та підручні засоби. Потерпілих немає. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем власницею, за фактом події складено постанову згідно зі ст. 77 ч. 1 КУпАП.
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