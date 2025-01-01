На Сумщині обірвалося життя воїна Василя Данильчука з Волині

На Сумщині обірвалося життя воїна Василя Данильчука з Волині
Офіційно підтвердили загибель у бою на Сумщині військовослужбовця з Волині Василя Данильчука.

Про це у фейсбуці повідомила Дубівська громада.

Не вщухають жорстокі бої по всій лінії фронту, які точаться за мир і свободу України.

«Захищаючи свою рідну землю, наші мужні воїни віддають найцінніше – власне життя... Шановні жителі Дубівської громади, з гірким болем і скорботою в душі повідомляємо: наш земляк, житель села Бахів – Василь Петрович Данильчук, 1973 року народження, водій – кранівник транспортного відділення 6 зенітної ракетно – артилерійської батареї 2 зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А4647, загинув 7 березня 2025 року під час виконання військового обов’язку із захисту України від російської агресії в районі населеного пункту Москаленки Сумської області», - йдеться у повідомленні.

Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання Героя повідомлять згодом.

«Світла і незгасима пам'ять нашому Герою! Доземний уклін і щирі співчуття рідним!» - зазначили у громаді.
На Сумщині обірвалося життя воїна Василя Данильчука з Волині

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Теги: загиблі, війна
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