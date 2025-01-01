На Волині легковик влетів у вантажівку: є загиблий





Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



41-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Mercedes Axor, під керуванням 51-річного жителя Вінницької області.



Від удару вантажівка з'їхала у кювет, у легковика розбита передня частина.



Внаслідок автопригоди водій автомобіля Volkswagen Golf загинув.



За фактом летальної ДТП слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП на Волині. Автопригода трапилася сьогодні, 1 квітня, вранці на автодорозі поблизу села Ярівка.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.41-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Mercedes Axor, під керуванням 51-річного жителя Вінницької області.Від удару вантажівка з'їхала у кювет, у легковика розбита передня частина.Внаслідок автопригоди водій автомобіля Volkswagen Golf загинув.За фактом летальної ДТП слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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