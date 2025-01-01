На Волині легковик влетів у вантажівку: є загиблий

На Волині легковик влетів у вантажівку: є загиблий
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП на Волині. Автопригода трапилася сьогодні, 1 квітня, вранці на автодорозі поблизу села Ярівка.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

41-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Mercedes Axor, під керуванням 51-річного жителя Вінницької області.

Від удару вантажівка з'їхала у кювет, у легковика розбита передня частина.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля Volkswagen Golf загинув.

За фактом летальної ДТП слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.


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Теги: ДТП, Волинь
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