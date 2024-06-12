«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів

Петра Каноніка.



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На стадіоні «Локомотив» 6 годин запекло змагалися команди ветеранів з Ковеля, Нововолинська і Києва. Понад 200 гостей і друзів підтримували і вболівали за учасників V турніру з ветеранського петанку.



Результати змагань:



Номінація дуплети:



- команда "Новік" м.Нововолинськ



- команда "Марлог" м. Ковель



- команда “Iron warriors" м. Київ



Номінація триплети:



- команда “Марлог” м. Ковель



- команда "Iron warriors" м.Київ



- команда "Новік" м.Нововолинськ



Номінація «БИТВА КАПІТАНІВ»:



- Шимко Андрій “Марлог” м.Ковель



- Храпко Сергій "Iron warriors" м.Київ



- Семенюк Павло "Новік" м.Нововолинськ.



"Вітаємо переможців турніру, адже за цими нагородами - щоденні тренування і подолані власні виклики. Дякуємо суддям з Федерації петанку України за чесне суддійство і невтомність. Дякуємо ведучим турніру Владу Волошину та волонтерці Інні Поліщук за неймовірну атмосферу на площадці і підтримку учасників! Вдячність за фінансову підтримку ветеранського турніру донорам і друзям з США Nova Ukraine. Дякуємо за партнерство і вірне плече в організації та проведенні V ветеранського турніру в Ковелі Благодійному Фонду «YANKO», Управлінню культури, молоді, спорту та туризму м. Ковель, Ковельській міській раді. Нам усе вдалося. Про це говорять запитання ветеранів: «А коли плануєте VI турнір?!». Дякуємо вам, наші незламні ветерани, за ваше бажання займатися адаптивним спортом і залучати побратимів", - наголошують у "Марлозі".



ДОВІДКОВО.



Канонік Петро Миколайович. Народився 24 лютого 1990 року у Ковелі.

У 2014 році був мобілізований. Воював гранатометником штурмової роти у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Пройшов багато гарячих точок АТО: був учасником героїчної оборони Луганського аеропорту, брав участь у боях за селище Георгіївка та місто Лутугине. Нагороджений відзнакою Президента України “За участь в антитерористичній операції”, нагрудним знаком “Учасник АТО”.



У листопаді 2014 року одружився. Разом з дружиною виховував двох доньок.



У перший день повномасштабної війни пішов у Ковельський районний ТЦК та СП, 31 травня 2022 року був призваний у 100 бригаду ТРО. Перекваліфікувався із штурмовика у бойового медика, адже мав відповідну освіту. Два з половиною роки рятував життя своїх побратимів. В останньому бою, будучи пораненим, до кінця виконував свою місію – евакуйовував хлопців з поля бою.



Був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня, почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ “За збережене життя», відзнакою командира 100 окремої бригади територіальної оборони України «За оборону рідного краю».



34-річний сержант Петро Канонік загинув 9 серпня 2024 року біля міста Торецьк Донецької області.



Похований на Алеї Героїв Ковельського міського кладовища.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі відбувся V ветеранський турнір з петанку памʼяті Героя-медикаПро це повідомив Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».На стадіоні «Локомотив» 6 годин запекло змагалися команди ветеранів з Ковеля, Нововолинська і Києва. Понад 200 гостей і друзів підтримували і вболівали за учасників V турніру з ветеранського петанку.- команда "Новік" м.Нововолинськ- команда "Марлог" м. Ковель- команда “Iron warriors" м. Київ- команда “Марлог” м. Ковель- команда "Iron warriors" м.Київ- команда "Новік" м.Нововолинськ- Шимко Андрій “Марлог” м.Ковель- Храпко Сергій "Iron warriors" м.Київ- Семенюк Павло "Новік" м.Нововолинськ."Вітаємо переможців турніру, адже за цими нагородами - щоденні тренування і подолані власні виклики. Дякуємо суддям з Федерації петанку України за чесне суддійство і невтомність. Дякуємо ведучим турнірута волонтерціза неймовірну атмосферу на площадці і підтримку учасників! Вдячність за фінансову підтримку ветеранського турніру донорам і друзям з США Nova Ukraine. Дякуємо за партнерство і вірне плече в організації та проведенні V ветеранського турніру в Ковелі Благодійному Фонду «YANKO», Управлінню культури, молоді, спорту та туризму м. Ковель, Ковельській міській раді. Нам усе вдалося. Про це говорять запитання ветеранів: «А коли плануєте VI турнір?!». Дякуємо вам, наші незламні ветерани, за ваше бажання займатися адаптивним спортом і залучати побратимів", - наголошують у "Марлозі".Народився 24 лютого 1990 року у Ковелі.У 2014 році був мобілізований. Воював гранатометником штурмової роти у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Пройшов багато гарячих точок АТО: був учасником героїчної оборони Луганського аеропорту, брав участь у боях за селище Георгіївка та місто Лутугине. Нагороджений відзнакою Президента України “За участь в антитерористичній операції”, нагрудним знаком “Учасник АТО”.У листопаді 2014 року одружився. Разом з дружиною виховував двох доньок.У перший день повномасштабної війни пішов у Ковельський районний ТЦК та СП, 31 травня 2022 року був призваний у 100 бригаду ТРО. Перекваліфікувався із штурмовика у бойового медика, адже мав відповідну освіту. Два з половиною роки рятував життя своїх побратимів. В останньому бою, будучи пораненим, до кінця виконував свою місію – евакуйовував хлопців з поля бою.Був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня, почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ “За збережене життя», відзнакою командира 100 окремої бригади територіальної оборони України «За оборону рідного краю».34-річний сержант Петро Канонік загинув 9 серпня 2024 року біля міста Торецьк Донецької області.Похований на Алеї Героїв Ковельського міського кладовища.

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