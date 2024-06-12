«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів

«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
У Ковелі відбувся V ветеранський турнір з петанку памʼяті Героя-медика Петра Каноніка.

Про це повідомив Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».

На стадіоні «Локомотив» 6 годин запекло змагалися команди ветеранів з Ковеля, Нововолинська і Києва. Понад 200 гостей і друзів підтримували і вболівали за учасників V турніру з ветеранського петанку.

Результати змагань:

Номінація дуплети:

- команда "Новік" м.Нововолинськ

- команда "Марлог" м. Ковель

- команда “Iron warriors" м. Київ

Номінація триплети:

- команда “Марлог” м. Ковель

- команда "Iron warriors" м.Київ

- команда "Новік" м.Нововолинськ

Номінація «БИТВА КАПІТАНІВ»:

- Шимко Андрій “Марлог” м.Ковель

- Храпко Сергій "Iron warriors" м.Київ

- Семенюк Павло "Новік" м.Нововолинськ.
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів

"Вітаємо переможців турніру, адже за цими нагородами - щоденні тренування і подолані власні виклики. Дякуємо суддям з Федерації петанку України за чесне суддійство і невтомність. Дякуємо ведучим турніру Владу Волошину та волонтерці Інні Поліщук за неймовірну атмосферу на площадці і підтримку учасників! Вдячність за фінансову підтримку ветеранського турніру донорам і друзям з США Nova Ukraine. Дякуємо за партнерство і вірне плече в організації та проведенні V ветеранського турніру в Ковелі Благодійному Фонду «YANKO», Управлінню культури, молоді, спорту та туризму м. Ковель, Ковельській міській раді. Нам усе вдалося. Про це говорять запитання ветеранів: «А коли плануєте VI турнір?!». Дякуємо вам, наші незламні ветерани, за ваше бажання займатися адаптивним спортом і залучати побратимів", - наголошують у "Марлозі".
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів

ДОВІДКОВО.

Канонік Петро Миколайович. Народився 24 лютого 1990 року у Ковелі.
У 2014 році був мобілізований. Воював гранатометником штурмової роти у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Пройшов багато гарячих точок АТО: був учасником героїчної оборони Луганського аеропорту, брав участь у боях за селище Георгіївка та місто Лутугине. Нагороджений відзнакою Президента України “За участь в антитерористичній операції”, нагрудним знаком “Учасник АТО”.

У листопаді 2014 року одружився. Разом з дружиною виховував двох доньок.

У перший день повномасштабної війни пішов у Ковельський районний ТЦК та СП, 31 травня 2022 року був призваний у 100 бригаду ТРО. Перекваліфікувався із штурмовика у бойового медика, адже мав відповідну освіту. Два з половиною роки рятував життя своїх побратимів. В останньому бою, будучи пораненим, до кінця виконував свою місію – евакуйовував хлопців з поля бою.

Був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня, почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ “За збережене життя», відзнакою командира 100 окремої бригади територіальної оборони України «За оборону рідного краю».

34-річний сержант Петро Канонік загинув 9 серпня 2024 року біля міста Торецьк Донецької області.

Похований на Алеї Героїв Ковельського міського кладовища.
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, Марлог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканців міста на Волині просять тиждень не прати: у чому причина
Сьогодні, 13:44
Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв
Сьогодні, 13:22
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
Сьогодні, 13:05
Deep state: Результативність російського наступу падає
Сьогодні, 12:37
На Волині легковик влетів у вантажівку: є загиблий
Сьогодні, 12:08
Схожі новини
За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш
12 червня, 2024, 12:45
У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників У Ковелі на «Благофесті» зібрали понад 240 тисяч гривень для захисників
10 квітня, 2023, 21:24
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
04 квітня, 2023, 17:42
Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв
29 січня, 2023, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській бригаді пілотами дронів служать рідні брати
Сьогодні, 14:23
 0
Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт
Сьогодні, 14:00
 0
Мешканців міста на Волині просять тиждень не прати: у чому причина
Сьогодні, 13:44
 0
Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв
Сьогодні, 13:22
 0
Гель-стайлер для фіксації брів: як правильно підібрати колір, коли та як використовувати
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8