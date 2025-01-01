Deep state: Результативність російського наступу падає

Упродовж березня ворог окупував 133 кв км української території — це показник співставний з квітнем та червнем 2024 року.Про це повідомляє Deep state.Триває падіння результативності військ окупантів. У порівнянні з листопадом втрати місячні втрати території впали у майже 6 разів.«Але це не означає, що ворог сів на дупу і чекає "договорняка". Загарбники поновили наступальні операції на кількох напрямках. А інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася», - йдеться у повідомленні.Незважаючи на велику втому у Силах Оборони та чималу кількість проблем, українським військовим вдається опанувати себе та мінімізувати успіхи противника.«У росіян теж не все гладко, в полон потрапляють підари, які за 3-4 дні проходять їхній аналог БЗВП. На жаль, зараз у них є своєрідний резерв у вигляді курського угруповування і велике питання куди його перекинуть чи розділять», - йдеться у звіті.