Deep state: Результативність російського наступу падає
Сьогодні, 12:37
Упродовж березня ворог окупував 133 кв км української території — це показник співставний з квітнем та червнем 2024 року.
Про це повідомляє Deep state.
Триває падіння результативності військ окупантів. У порівнянні з листопадом втрати місячні втрати території впали у майже 6 разів.
«Але це не означає, що ворог сів на дупу і чекає "договорняка". Загарбники поновили наступальні операції на кількох напрямках. А інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася», - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на велику втому у Силах Оборони та чималу кількість проблем, українським військовим вдається опанувати себе та мінімізувати успіхи противника.
«У росіян теж не все гладко, в полон потрапляють підари, які за 3-4 дні проходять їхній аналог БЗВП. На жаль, зараз у них є своєрідний резерв у вигляді курського угруповування і велике питання куди його перекинуть чи розділять», - йдеться у звіті.
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Про це повідомляє Deep state.
Триває падіння результативності військ окупантів. У порівнянні з листопадом втрати місячні втрати території впали у майже 6 разів.
«Але це не означає, що ворог сів на дупу і чекає "договорняка". Загарбники поновили наступальні операції на кількох напрямках. А інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася», - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на велику втому у Силах Оборони та чималу кількість проблем, українським військовим вдається опанувати себе та мінімізувати успіхи противника.
«У росіян теж не все гладко, в полон потрапляють підари, які за 3-4 дні проходять їхній аналог БЗВП. На жаль, зараз у них є своєрідний резерв у вигляді курського угруповування і велике питання куди його перекинуть чи розділять», - йдеться у звіті.
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