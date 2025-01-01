Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв





Про це пише



На стендах зображені воїни, які віддали життя, обороняючи країну. Це ініціатива громади, спрямована на вшанування пам’яті загиблих та нагадування про їхній внесок у захист України.



Банери встановлюють неподалік центральної частини міста, щоб кожен мешканець і відвідувач міг побачити обличчя тих, хто боровся за незалежність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинському місті Рожищі біля скверу, де розташований пам’ятний знак за волю та незалежність України, встановлюють банери з портретами місцевих військових, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.Про це пише ВСН На стендах зображені воїни, які віддали життя, обороняючи країну. Це ініціатива громади, спрямована на вшанування пам’яті загиблих та нагадування про їхній внесок у захист України.Банери встановлюють неподалік центральної частини міста, щоб кожен мешканець і відвідувач міг побачити обличчя тих, хто боровся за незалежність.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію