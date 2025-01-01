Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв

Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв
У волинському місті Рожищі біля скверу, де розташований пам’ятний знак за волю та незалежність України, встановлюють банери з портретами місцевих військових, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише ВСН.

На стендах зображені воїни, які віддали життя, обороняючи країну. Це ініціатива громади, спрямована на вшанування пам’яті загиблих та нагадування про їхній внесок у захист України.

Банери встановлюють неподалік центральної частини міста, щоб кожен мешканець і відвідувач міг побачити обличчя тих, хто боровся за незалежність.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт
Сьогодні, 14:00
Мешканців міста на Волині просять тиждень не прати: у чому причина
Сьогодні, 13:44
Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв
Сьогодні, 13:22
«Дякуємо, незламні, за бажання займатися спортом і залучати побратимів»: у Ковелі змагалися команди ветеранів
Сьогодні, 13:05
Deep state: Результативність російського наступу падає
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
На Сумщині обірвалося життя воїна Василя Данильчука з Волині На Сумщині обірвалося життя воїна Василя Данильчука з Волині
Сьогодні, 11:12
На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Йосенка На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Йосенка
31 березня, 14:08
Під час артобстрілу на Донеччині загинув волинянин Василь Лаба Під час артобстрілу на Донеччині загинув волинянин Василь Лаба
31 березня, 12:57
Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником Волиняни навколішки попрощалися із Героєм Віктором Мельником
31 березня, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській бригаді пілотами дронів служать рідні брати
Сьогодні, 14:23
 0
Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт
Сьогодні, 14:00
 0
Мешканців міста на Волині просять тиждень не прати: у чому причина
Сьогодні, 13:44
 0
Обличчя війни: у місті на Волині встановлюють стенд із портретами полеглих Героїв
Сьогодні, 13:22
 0
Гель-стайлер для фіксації брів: як правильно підібрати колір, коли та як використовувати
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8