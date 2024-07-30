Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт

Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт
Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, спростили оформлення паспортних документів.

Про це повідомили МВС та Міністерство національної єдності, пише Громадське.

Уряд вніс зміни в експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тож відтепер чоловікам не треба буде фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Також більше немає потреби у проходженні медкомісії. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук додала, що навіть застосунок «Резерв+» мати не обовʼязково.

«Завдяки цим змінам тисячі громадян, які вимушено перебувають за кордоном, зможуть оформити або оновити паспорт. Це своєю чергою спрощує доступ до правомірного перебування за межами країни, можливості працевлаштування, навчання, користування державними послугами та збереження зв’язку з Україною», — сказав віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов.

За словами Верещук, питання з паспортами порушили під час зустрічі президента Володимира Зеленського з українською громадою у Варшаві.

«Уже видано переважну більшість паспортів тим, хто звернувся до 24 квітня 2024 року. Це десятки тисяч людей. Тим, хто звернувся пізніше або звертається зараз, паспорти видаватимуться вже простіше і швидше. Саме на це направлено ухвалену сьогодні постанову», — написала Верещук.

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Теги: чоловіки, кордон, паспорт
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