Борись до кінця за любов: які вистави покажуть на сцені Волинського драмтеатру 5 – 6 квітня





Цього тижня на сцені театру глядачі насолоджуватимуться переглядом історій про добрі справи, справжні чудеса, які трапляються не лише у казках, а й у житті. Побачать комедію про цінність простого людського щастя, пристосовуючись до вистави легко і з гумором. І, звісно, переживатимуть за двох закоханих, які боротимуться за свої почуття.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 6 квітня.



Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!



У суботу, 5 квітня, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вистава про хитрощі, обман, любов і гарбузи! Та насправді постановка торкається важливих соціальних питань про гендерну рівність, сімейні стосунки та цінність простого людського щастя. І, звичайно, чимало іншого...



У суботу ввечері, 5 квітня, о 17:00 на основній сцені – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, танців та веселощів.



Ця казочка музична

Про Вовка і Лисичку,

Про Їжака і Півня,

Про Мишку, хатку дивну…



У неділю, 6 квітня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин)



Наша постановка – це історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А живе виконання джазової музики неодмінно підвищить інтерес до дійства.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Прем’єра!



У неділю ввечері, 6 квітня, о 17:00 – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабаре Сільва та князь Едвін боротимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?



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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 6 квітня.У суботу,. Основна сцена. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу ввечері,на основній сцені –, музика. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуняпідносить гарбуза незграбному телепню. Як спритний воякавидає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, танців та веселощів.У неділю,, автор текстів пісень –, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин)Наша постановка – це історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А живе виконання джазової музики неодмінно підвищить інтерес до дійства.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабарета князьборотимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn











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