Борись до кінця за любов: які вистави покажуть на сцені Волинського драмтеатру 5 – 6 квітня
Сьогодні, 14:45
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі насолоджуватимуться переглядом історій про добрі справи, справжні чудеса, які трапляються не лише у казках, а й у житті. Побачать комедію про цінність простого людського щастя, пристосовуючись до вистави легко і з гумором. І, звісно, переживатимуть за двох закоханих, які боротимуться за свої почуття.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 6 квітня.
Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!
У суботу, 5 квітня, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).
Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Вистава про хитрощі, обман, любов і гарбузи! Та насправді постановка торкається важливих соціальних питань про гендерну рівність, сімейні стосунки та цінність простого людського щастя. І, звичайно, чимало іншого...
У суботу ввечері, 5 квітня, о 17:00 на основній сцені – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, танців та веселощів.
Ця казочка музична
Про Вовка і Лисичку,
Про Їжака і Півня,
Про Мишку, хатку дивну…
У неділю, 6 квітня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин)
Наша постановка – це історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А живе виконання джазової музики неодмінно підвищить інтерес до дійства.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Прем’єра!
У неділю ввечері, 6 квітня, о 17:00 – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабаре Сільва та князь Едвін боротимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?
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Цього тижня на сцені театру глядачі насолоджуватимуться переглядом історій про добрі справи, справжні чудеса, які трапляються не лише у казках, а й у житті. Побачать комедію про цінність простого людського щастя, пристосовуючись до вистави легко і з гумором. І, звісно, переживатимуть за двох закоханих, які боротимуться за свої почуття.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 5 до 6 квітня.
Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!
У суботу, 5 квітня, о 12:00 – лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).
Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Вистава про хитрощі, обман, любов і гарбузи! Та насправді постановка торкається важливих соціальних питань про гендерну рівність, сімейні стосунки та цінність простого людського щастя. І, звичайно, чимало іншого...
У суботу ввечері, 5 квітня, о 17:00 на основній сцені – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. А ще – справжній вир українських пісень та гумору, танців та веселощів.
Ця казочка музична
Про Вовка і Лисичку,
Про Їжака і Півня,
Про Мишку, хатку дивну…
У неділю, 6 квітня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин)
Наша постановка – це історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А живе виконання джазової музики неодмінно підвищить інтерес до дійства.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Прем’єра!
У неділю ввечері, 6 квітня, о 17:00 – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабаре Сільва та князь Едвін боротимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
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