Прикордонники на Волині зловили шістьох «ухилянтів»
Сьогодні, 15:07
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили чергові спроби порушення державного кордону чоловіками призовного віку.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Так, днями чотирьох невідомих прикордонний наряд виявив в лісосмузі за пів сотні метрів від держрубежу в Ковельському районі. Їх правоохоронці затримали. Як з'ясувалося, порушниками виявилися двоє 21-річних полтавців, 28-річний мешканець Запорізької та 38-річний житель Дніпропетровської областей.
Ще двоє чоловіків, котрі планували незаконно потрапити за кордон, прикордонники затримали у Камінь-Каширському районі. Це 28-річний житель Житомирської області та 59-річний мешканець Львівщини.
Усіх «мандрівників» доправили до прикордонних підрозділів. За спробу незаконного перетину державного кордону їм загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП. Долю правопорушників вирішить суд.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Так, днями чотирьох невідомих прикордонний наряд виявив в лісосмузі за пів сотні метрів від держрубежу в Ковельському районі. Їх правоохоронці затримали. Як з'ясувалося, порушниками виявилися двоє 21-річних полтавців, 28-річний мешканець Запорізької та 38-річний житель Дніпропетровської областей.
Ще двоє чоловіків, котрі планували незаконно потрапити за кордон, прикордонники затримали у Камінь-Каширському районі. Це 28-річний житель Житомирської області та 59-річний мешканець Львівщини.
Усіх «мандрівників» доправили до прикордонних підрозділів. За спробу незаконного перетину державного кордону їм загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП. Долю правопорушників вирішить суд.
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