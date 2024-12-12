Прикордонники на Волині зловили шістьох «ухилянтів»

Прикордонники на Волині зловили шістьох «ухилянтів»
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили чергові спроби порушення державного кордону чоловіками призовного віку.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Так, днями чотирьох невідомих прикордонний наряд виявив в лісосмузі за пів сотні метрів від держрубежу в Ковельському районі. Їх правоохоронці затримали. Як з'ясувалося, порушниками виявилися двоє 21-річних полтавців, 28-річний мешканець Запорізької та 38-річний житель Дніпропетровської областей.

Ще двоє чоловіків, котрі планували незаконно потрапити за кордон, прикордонники затримали у Камінь-Каширському районі. Це 28-річний житель Житомирської області та 59-річний мешканець Львівщини.

Усіх «мандрівників» доправили до прикордонних підрозділів. За спробу незаконного перетину державного кордону їм загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП. Долю правопорушників вирішить суд.

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Теги: ухилянт, кордон
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