З 1 квітня діють оновлені правила бронювання працівників: що змінилось

З 1 квітня діють оновлені правила бронювання працівників: що змінилось
З 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, пишне Економічна правда.

Що змінюється:

Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.
Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).
Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Підприємствам, які не встигли оновити статус, потрібно:

Оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою (інструкція тут).

Після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно.

Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

В Мінекономіки нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал "Дія". Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 28 лютого вчергове вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації та на воєнний час.

Кабінет міністрів 4 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів, щоб дати змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень.

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Теги: Росія, Україна, війна
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