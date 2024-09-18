Ветеранський ярмарок у Луцьку: дружина безвісти зниклого поліцейського виготовляє ековироби з бавовняного шнура
Сьогодні, 16:36
Тетяна Смага — дружина бійця окремої штурмової бригади Національної поліції «Лють» Валентина Смаги, який безвісти зник під час виконання бойового завдання в серпні 2023 року. Після зникнення чоловіка жінка знайшла розраду в рукоділлі, і згодом хобі переросло в невеличку справу.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тетяна почала виготовляти екологічні вироби з бавовняного шнура: сумки, косметички, кошики для прикрас, клатчі, органайзери, підставки для посуду тощо.
За освітою вона швея, тому швидко опанувала нове ремесло. Допомогла і швейна машинка, яку ще до війни подарував чоловік. Раніше вона використовувалася лише для дрібних побутових потреб, а тепер стала інструментом для створення унікальних виробів.
Тетяну підтримує її 11-річна донька Анастасія: допомагає підбирати кольори, аксесуари, а також займається просуванням у соцмережах. Разом вони ведуть Instagram-сторінку майстерні, де діляться своїми виробами та історією: https://www.instagram.com/maysternya_tetyanu?igsh=MWZxaXU5d2dndnY2bw==.
Сьогодні Тетяна представила свою справу на Луцькому ярмарку ветеранського бізнесу. Підтримали її наші поліцейські.
Жінка вірить, що її чоловік живий і обов’язково повернеться додому. А поки не опускає рук, вкладаючи у свої вироби не лише майстерність, а й частинку своєї віри та любові.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тетяна почала виготовляти екологічні вироби з бавовняного шнура: сумки, косметички, кошики для прикрас, клатчі, органайзери, підставки для посуду тощо.
За освітою вона швея, тому швидко опанувала нове ремесло. Допомогла і швейна машинка, яку ще до війни подарував чоловік. Раніше вона використовувалася лише для дрібних побутових потреб, а тепер стала інструментом для створення унікальних виробів.
Тетяну підтримує її 11-річна донька Анастасія: допомагає підбирати кольори, аксесуари, а також займається просуванням у соцмережах. Разом вони ведуть Instagram-сторінку майстерні, де діляться своїми виробами та історією: https://www.instagram.com/maysternya_tetyanu?igsh=MWZxaXU5d2dndnY2bw==.
Сьогодні Тетяна представила свою справу на Луцькому ярмарку ветеранського бізнесу. Підтримали її наші поліцейські.
Жінка вірить, що її чоловік живий і обов’язково повернеться додому. А поки не опускає рук, вкладаючи у свої вироби не лише майстерність, а й частинку своєї віри та любові.
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