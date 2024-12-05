Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту

Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Підпалив автозаправну станцію – волинянина взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю селища Ратне повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.

За даними слідства, уночі 28 березня 2025 року нетверезий неодноразово судимий (востаннє – за погрозу вбивством та грабіж) чоловік прийшов на автозаправну станцію «WOG» на вулиці Ковельській у селищі Ратне з каністрою, в якій була легкозаймиста суміш нафтопродуктів.

Рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив.

Невдовзі після цього зловмисника затримали правоохоронці.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автозаправка, Ратне, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 17:14
Ветеранський ярмарок у Луцьку: дружина безвісти зниклого поліцейського виготовляє ековироби з бавовняного шнура
Сьогодні, 16:36
З 1 квітня діють оновлені правила бронювання працівників: що змінилось
Сьогодні, 16:01
Надання переваги в русі мопедам та мотоциклам: Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху
Сьогодні, 15:33
Прикордонники на Волині зловили шістьох «ухилянтів»
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО У селищі на Волині чистять канали, щоб уникнути підтоплення. ВІДЕО
30 березня, 19:35
Волинянин, який переправляв через кордон чоловіків, не отримав реального терміну Волинянин, який переправляв через кордон чоловіків, не отримав реального терміну
12 березня, 08:25
За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО За підпали сухої трави оштрафували 26 волинян. ВІДЕО
08 березня, 01:15
Двоє братів з Луцька на замовлення підпалили меблевий магазин у Рівному Двоє братів з Луцька на замовлення підпалили меблевий магазин у Рівному
05 грудня, 2024, 14:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 17:14
 0
Ветеранський ярмарок у Луцьку: дружина безвісти зниклого поліцейського виготовляє ековироби з бавовняного шнура
Сьогодні, 16:36
 0
З 1 квітня діють оновлені правила бронювання працівників: що змінилось
Сьогодні, 16:01
 0
Надання переваги в русі мопедам та мотоциклам: Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху
Сьогодні, 15:33
 0
Рівняємо зуби: де у Луцьку поставити брекети чи елайнери
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8