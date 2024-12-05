Підпалив автозаправку: 38-річного волинянина взяли під варту
Сьогодні, 17:14
Підпалив автозаправну станцію – волинянина взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю селища Ратне повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.
За даними слідства, уночі 28 березня 2025 року нетверезий неодноразово судимий (востаннє – за погрозу вбивством та грабіж) чоловік прийшов на автозаправну станцію «WOG» на вулиці Ковельській у селищі Ратне з каністрою, в якій була легкозаймиста суміш нафтопродуктів.
Рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив.
Невдовзі після цього зловмисника затримали правоохоронці.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю селища Ратне повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.
За даними слідства, уночі 28 березня 2025 року нетверезий неодноразово судимий (востаннє – за погрозу вбивством та грабіж) чоловік прийшов на автозаправну станцію «WOG» на вулиці Ковельській у селищі Ратне з каністрою, в якій була легкозаймиста суміш нафтопродуктів.
Рідиною з каністри він облив підлогу, стіни та стелажі з товарами – і підпалив.
Невдовзі після цього зловмисника затримали правоохоронці.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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