Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада

Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада
У квітні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у селах Турійської і Рожищенської громад.

Загалом заплановано 19 виїздів, повідомили 1 квітня на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання материнства і дитинства, пише Суспільне.

Графік роботи гінекологів у Турійській громаді

2 квітня — Турійська амбулаторія сімейної медицини;

3 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Бобли;

4 квітня — медичний пункт тимчасового базування у селі Селець;

7 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Мокрець;

8 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Обенижі;

9 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Перевали;

10 квітня — амбулаторія сімейної медицини в селі Купичів;

11 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Маковичі.

Графік роботи гінекологів у Рожищенській громаді

14 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Копачівка;

15 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Березолуки;

16 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Щурин;

17 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Доросині;

18 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Ясенівка;

22 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Немир;

23 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Мильськ;

25 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Рудка-Козинська;

28 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Крижівка;

29 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Сокіл.

В Луцькій громаді мобільна гінекологічна бригада також відвідає Центр комплексної реабілітації "Фенікс" у селі Дачне. Там лікарі працюватимуть 24 квітня.

Мобільний пересувний кабінет оснащений апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.

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Теги: Волинь, лікарі
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