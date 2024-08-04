Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада
Сьогодні, 19:08
У квітні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у селах Турійської і Рожищенської громад.
Загалом заплановано 19 виїздів, повідомили 1 квітня на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання материнства і дитинства, пише Суспільне.
Графік роботи гінекологів у Турійській громаді
2 квітня — Турійська амбулаторія сімейної медицини;
3 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Бобли;
4 квітня — медичний пункт тимчасового базування у селі Селець;
7 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Мокрець;
8 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Обенижі;
9 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Перевали;
10 квітня — амбулаторія сімейної медицини в селі Купичів;
11 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Маковичі.
Графік роботи гінекологів у Рожищенській громаді
14 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Копачівка;
15 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Березолуки;
16 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Щурин;
17 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Доросині;
18 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Ясенівка;
22 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Немир;
23 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Мильськ;
25 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Рудка-Козинська;
28 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Крижівка;
29 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Сокіл.
В Луцькій громаді мобільна гінекологічна бригада також відвідає Центр комплексної реабілітації "Фенікс" у селі Дачне. Там лікарі працюватимуть 24 квітня.
Мобільний пересувний кабінет оснащений апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.
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Загалом заплановано 19 виїздів, повідомили 1 квітня на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання материнства і дитинства, пише Суспільне.
Графік роботи гінекологів у Турійській громаді
2 квітня — Турійська амбулаторія сімейної медицини;
3 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Бобли;
4 квітня — медичний пункт тимчасового базування у селі Селець;
7 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Мокрець;
8 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Обенижі;
9 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Перевали;
10 квітня — амбулаторія сімейної медицини в селі Купичів;
11 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Маковичі.
Графік роботи гінекологів у Рожищенській громаді
14 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Копачівка;
15 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Березолуки;
16 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Щурин;
17 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Доросині;
18 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Ясенівка;
22 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Немир;
23 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Мильськ;
25 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Рудка-Козинська;
28 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Крижівка;
29 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Сокіл.
В Луцькій громаді мобільна гінекологічна бригада також відвідає Центр комплексної реабілітації "Фенікс" у селі Дачне. Там лікарі працюватимуть 24 квітня.
Мобільний пересувний кабінет оснащений апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.
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