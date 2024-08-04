Заплановано 19 виїздів: як у квітні на Волині працюватиме мобільна гінекологічна бригада





Загалом заплановано 19 виїздів, повідомили 1 квітня на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання материнства і дитинства, пише



Графік роботи гінекологів у Турійській громаді



2 квітня — Турійська амбулаторія сімейної медицини;



3 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Бобли;



4 квітня — медичний пункт тимчасового базування у селі Селець;



7 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Мокрець;



8 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Обенижі;



9 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Перевали;



10 квітня — амбулаторія сімейної медицини в селі Купичів;



11 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Маковичі.



Графік роботи гінекологів у Рожищенській громаді



14 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Копачівка;



15 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Березолуки;



16 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Щурин;



17 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Доросині;



18 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Ясенівка;



22 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Немир;



23 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Мильськ;



25 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Рудка-Козинська;



28 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Крижівка;



29 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Сокіл.



В Луцькій громаді мобільна гінекологічна бригада також відвідає Центр комплексної реабілітації "Фенікс" у селі Дачне. Там лікарі працюватимуть 24 квітня.



Мобільний пересувний кабінет оснащений апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру працюватиме у селах Турійської і Рожищенської громад.Загалом заплановано 19 виїздів, повідомили 1 квітня на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання материнства і дитинства, пише Суспільне 2 квітня — Турійська амбулаторія сімейної медицини;3 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Бобли;4 квітня — медичний пункт тимчасового базування у селі Селець;7 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт у селі Мокрець;8 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Обенижі;9 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Перевали;10 квітня — амбулаторія сімейної медицини в селі Купичів;11 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт в селі Маковичі.14 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Копачівка;15 квітня — медичний пункт тимчасового базування в селі Березолуки;16 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Щурин;17 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Доросині;18 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Ясенівка;22 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Немир;23 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Мильськ;25 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Рудка-Козинська;28 квітня — фельдшерсько-акушерський пункт села Крижівка;29 квітня — амбулаторія сімейної медицини села Сокіл.В Луцькій громаді мобільна гінекологічна бригада також відвідає Центр комплексної реабілітації "Фенікс" у селі Дачне. Там лікарі працюватимуть 24 квітня.Мобільний пересувний кабінет оснащений апаратом УЗД, кольпоскопом, тестами на приховані інфекції (ВІЛ, гепатити В і С, сифіліс), засобами для забору мазків на онкоцитологію та флору. Для вагітних передбачений запис кардіотокограми плоду, а також перевірку рівня глюкози в крові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію