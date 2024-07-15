Живе у передмісті Києва, їздить на авто помічника: що у декларації нардепа Валерія Стернійчука

Валерій Стернійчук («Слуга народу») 31 березня подав декларацію за 2024 рік. У ній вказав, що проживає спільно з Анною Туз та її родичами під Києвом.



У Стернійчука 7 тис. доларів і 400 тис. грн у готівці, він їздить на Renault Koleos свого помічника, передає



Хто така Анна Туз



Анна Туз прописана у Бахмачі (Чернігівська область). Вона модель, з якою Стернійчук виклав спільне особисте фото у червні 2023 року.



Торік нардеп у декларації зазначив й сина - Матвія Валерійовича Туза.



Цього року у документі згадані інші родичі моделі – Наталя Анатоліївна Туз і Павло Сергійович Туз. Усі вони зареєстровані у Бахмачі.



Фактичне місце проживання волинського нардепа у декларації цього року змінилося – це Петропавлівська Борщагівка під Києвом (село в Бучанському районі, на захід від Кільцевої дороги).



Раніше нардеп вказував у декларації орендовану у столиці квартиру на 112,6 кв. м, нині ж у документі значиться оренда будинку в Петропавлівській Борщагівці на 134 квадрати. Його співвласниками є родичі Анни Туз. Відповідно до документів, «переїхав» Стернійчук під Київ 31 липня 2024 року.



Нерухомість Стернійчука



Крім того, нардеп-«слуга» від Волині задекларував трохи менш як 5 соток землі у Крупі, набуті ще у 2014 році. А ще він орендує у родичів цивільної дружини трохи менш як чотири сотки у Петропавлівській Борщагівці.



На малій батьківщині, у Крупі, нардеп володіє житловим будинком (62,8 кв. м) - спільно з Олександром Галайдою, колишнім завідувачем клубу у селі Воротнів, де Валерій працював до обрання нардепом за списком «Слуги народу» влітку 2019 року.



Стернійчук також співвласник квартири у Луцьку (50,5 кв. м) разом з батьками та братом.



Автівку нардеп торік не міняв: з березня 2022 року він користується машиною свого помічника Миколи Мозолюка. Це кросовер Renault Koleos 2018 року випуску.



Доходи нардепа



За 2024 рік Стернійчук задекларував 719 тис. грн зарплати у Верховній Раді.



Готівкою нардеп задекларував 7 тис. доларів і 400 тис. грн. Це майже ті самі суми, що були у декларації за 2023 рік (відповідно 7 тис. дол. і 500 тис. грн).



Майже 60 тис. грн у нього було на банківських рахунках (торік приблизно 100 тис.).



Анна Туз торік зарплату не отримувала, але задекларувала 13 тис. надходжень соціальної допомоги та від кешбеку. Водночас у готівці Анна зберігає 9 тис. доларів.



Як і торік, Стернійчук також вказав, що є віцепрезидентом в організації «Благодійний фонд «Проксен». А от серед засновників ГО «Волинський актив молоді» його не було. Про цю організацію писала на початку 2024 року «Українська правда». Видання вказувало, що завдяки цій ГО 18 чоловіків у 2023 році виїхали за кордон і не повернулись.



Інший засновник фонду «Проксен» – нардеп з Києва від партії «Слуга народу», голова комітету з питань прав людини Верховної Ради Андрій Задорожний.





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