15-річний волинянин уник покарання за підпал автомобіля військового

15-річний волинянин уник покарання за підпал автомобіля військового
Володимир-Волинський міський суд виніс вирок 15-річному хлопцю, який на замовлення росіян спалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Підліток визнав свою провину і розкаявся, за скоєне він отримав рік іспитового терміну.

Про це пише zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 24 березня, наприкінці грудня 2024 року 15-річному мешканцю села Підгайці Володимирського району надійшла пропозиція у Telegram від представників російських спецслужб. Ті запропонували винагороду за підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Підліток погодився та разом із 18-річним спільником спалив Volkswagen Transporter, вартість якого оцінюють у 255 тис. грн.

Неповнолітній уклав угоду про визнання винуватості. Він щиро розкаявся і зазначив, що добровільно відшкодує заподіяні збитки.

Суддя Олександр Лященко визнав підлітка винним за ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майн), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



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Теги: суд, покарання
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