Взяли під варту 43-річного жителя Луцька, якого підозрюють у вбивстві жінки єгеря на Волині





Під час судового засідання суддя Олеся Калькова заборонила знімати обвинуваченого. Від коментарів він відмовився, передає



"Може переховуватись (підсудний — ред.) від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків, знищити, спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення... Клопотання слідчого підлягає задоволенню", — зазначила суддя Луцького міськрайонного суду.



Підозрюваного жителя міста Луцька взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 28 травня 2025 року включно.



У разі доведення вини у вчиненні особливо тяжкого злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.



Що відомо про вбивство жінки та поранення єгеря на Волині

29 березня орієнтовно о 23:00 у Луцькому районі, відбулась стрілянина під час якої поранили єгеря Володимир-Волинського лісництва, його дружина загинула.



За даними слідства, перед стріляниною до єгеря надійшло повідомлення про незаконне полювання. На місці він виявив невідомого на мотоциклі. Чоловік здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив єгеря. Згодом він також вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої.



До лісівника надійшло повідомлення щодо незаконного полювання, розповів Суспільному поліцейський Ігор Лівошук. Правоохоронці зав одній із лікарень Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді 1 квітня обрали запобіжний захід для 43-річного лучанина, якого обвинувачують у збройному нападі на єгеря і вбивстві його дружини у селі Зеленолужне Луцького району.Під час судового засідання суддязаборонила знімати обвинуваченого. Від коментарів він відмовився, передає Суспільне "Може переховуватись (підсудний — ред.) від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків, знищити, спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення... Клопотання слідчого підлягає задоволенню", — зазначила суддя Луцького міськрайонного суду.Підозрюваного жителя міста Луцька взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 28 травня 2025 року включно.У разі доведення вини у вчиненні особливо тяжкого злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.Що відомо про вбивство жінки та поранення єгеря на Волині29 березня орієнтовно о 23:00 у Луцькому районі, відбулась стрілянина під час якої поранили єгеря Володимир-Волинського лісництва, його дружина загинула.За даними слідства, перед стріляниною до єгеря надійшло повідомлення про незаконне полювання. На місці він виявив невідомого на мотоциклі. Чоловік здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї та поранив єгеря. Згодом він також вистрілив у бік дружини працівника лісництва, яка вийшла з авто. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої.До лісівника надійшло повідомлення щодо незаконного полювання, розповів Суспільному поліцейський Ігор Лівошук. Правоохоронці зав одній із лікарень Волинської області.

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