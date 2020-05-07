825 тисяч зарплати та підприємницькі успіхи доньки: що у декларації міського голови Рожища

825 тисяч зарплати та підприємницькі успіхи доньки: що у декларації міського голови Рожища
Очільник Рожищенської міської територіальної громади Вячеслав Поліщук подав декларацію про доходи за минулий рік.

Документ посадовець оприлюднив 27 березня, передає Район.Рожище.

У власності Вячеслава Поліщука – земельна ділянка на два гектари у селі Копачівка та автівка Renault Trafic 2008 року.

Будинок на 81 квадрат та ділянка на 7 соток у Рожищі належать тещі посадовця Софії Вавринюк. За рік вона отримала 53 568 гривень пенсії.

Торік міський голова отримав 825 635 гривень заробітної плати. Його дружина Ірина Поліщук у Рожищенській багатопрофільній лікарні заробила 261 621 гривню.

Донька Світлана Поліщук виручила 456 936 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю. Як фізична особа підприємець вона надає комбіновані офісні адміністративні послуги (КВЕД 82.11). Порівняно з 2023 роком її доходи виросли у 2,5 раза.

Інша донька Анастасія Поліщук у 2024 році отримала 28 512 гривень стипендії у Луцькому педколеджі та 50 699 гривень зарплати у Департаменті освіти Луцької міської ради.

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Теги: Вячеслав Поліщук, декларація
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