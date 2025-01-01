2 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження колишній начальник територіального відділення Антимонопольного комітету України у Волинській області Віктор Гупало (на фото), член асоціації колекціонерів «Паритет» Анатолій Сєрков.
Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.
2 квітня також святкують іменини Олександра, Віктор, Домна, Клавдія, Микита.
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Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.
2 квітня також святкують іменини Олександра, Віктор, Домна, Клавдія, Микита.
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