Курс валют на 2 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 2 квітня. Долар втратив 5 коп. Тим часом євро зменшився аж на 22 коп. Злотий - на 6 коп.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,34 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,60 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,65(-6 коп.)
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Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,34 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,60 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,65(-6 коп.)
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