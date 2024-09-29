У НБУ зняли обмеження в розмірі 150 000 грн на місяць для переказів з картки на картку
Сьогодні, 07:15
Нацбанк України скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів між людьми з рахунків у одному банку на рахунки в іншому. Мова про P2P та C2C перекази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.
Як заявили у відомстві, дія таких обмежень мала стимулювати напрацювання рішень, які були б спрямовані на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності.
За час дії регуляторних обмежень:
в Україні почав діяти новий закон, який збільшував штрафи за порушення платіжного законодавства;
банки та платіжні компанії підписали меморандум про прозорість ринку платежів, щоб покращити обслуговування клієнтів;
фінансові установи продовжують вдосконалювати систему моніторингу платежів відповідно до вимог НБУ;
правоохоронці активніше виявляють фінансові махінації, нещодавно було викрито схему з понад 4 тисячами фіктивних осіб;
НБУ розробив концепцію реєстру підозрілих осіб для посиленого контролю платежів і планує передати її на розгляд Верховної Ради у квітні.
Таким чином знизився сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який було зафіксовано минулого року.
"Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата", - сказано у заяві.
Ліміти на перекази
З 1 жовтня минулого року в Україні було встановлено обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у розмірі до 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження мали діяти по 1 квітня 2025 року, і далі БК повинен був вирішити чи подовжувати їх.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.
Як заявили у відомстві, дія таких обмежень мала стимулювати напрацювання рішень, які були б спрямовані на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності.
За час дії регуляторних обмежень:
в Україні почав діяти новий закон, який збільшував штрафи за порушення платіжного законодавства;
банки та платіжні компанії підписали меморандум про прозорість ринку платежів, щоб покращити обслуговування клієнтів;
фінансові установи продовжують вдосконалювати систему моніторингу платежів відповідно до вимог НБУ;
правоохоронці активніше виявляють фінансові махінації, нещодавно було викрито схему з понад 4 тисячами фіктивних осіб;
НБУ розробив концепцію реєстру підозрілих осіб для посиленого контролю платежів і планує передати її на розгляд Верховної Ради у квітні.
Таким чином знизився сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який було зафіксовано минулого року.
"Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата", - сказано у заяві.
Ліміти на перекази
З 1 жовтня минулого року в Україні було встановлено обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у розмірі до 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження мали діяти по 1 квітня 2025 року, і далі БК повинен був вирішити чи подовжувати їх.
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