У Луцьку на майже 2,4 млн грн закуплять розсаду квітів





Тендер на закупівлю провело КП «Парки і сквери Луцька» на майданчику Prozorro, передає



Переможцем торгів стало ТзОВ «Плантпол-Україна». Воно має поставити розсаду у квітні — червні. Вартість — 2,411 млн грн.



Відповідно до тендерної документації, загалом мають закупити 68 410 шт. розсади. З них:



51 410 однорічних квітів;



17 000 — дворічних.



Найвища ціна саджанців бегонії гібридної «Мегаватт» — 345 гривень за штуку. Їх замовили всього 50 шт на понад 17 тис. грн. Вартість сурфінії звисаючої каскадної — 207 грн за саджанець. Цих рослин придбають 350 шт за понад 72 тис. грн.



Розсада пеларгонії плющелистої коштує 253 грн за одиницю. Їх замовляють 200 шт на суму 5,6 тис. грн. Також замовлять 20 саджанців іпомеї ампельної, яка коштує 230 грн за шт.



У лютому департамент ЖКГ провів тендер послуги з посадки квітів, їх прополювання, а також догляд за зеленими насадженнями на території громади. Переможцем стало КП «Парки і сквери Луцька» і виконає воно ці роботи за 10,2 мільйона гривень. З них:



понад 3 млн грн передбачені на роботу з розсадою однорічників;



понад 1 млн грн — на висаджування однорічних квітів;



1,7 млн грн на догляд за квітниками з багатолітників.



Нагадаємо, що у лютому громадські активісти міста опублікували петицію про перехід на багаторічні рослини. Перед цим вони провели дослідження, як місту відмовитися від однорічних рослин і перейти на багаторічники.



Проте у міській раді у відповідь на петицію повідомили, що поки Луцьк на багаторічні рослини переходити не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розсаду бегоній, петуній, сальвій, сульфіній, пеларгоній, віол та інших квітів планують придбати для висадки на клумбах Луцька.Тендер на закупівлю провело КП «Парки і сквери Луцька» на майданчику Prozorro, передає "Місто. Медіа" Переможцем торгів стало ТзОВ «Плантпол-Україна». Воно має поставити розсаду у квітні — червні. Вартість — 2,411 млн грн.Відповідно до тендерної документації, загалом мають закупити 68 410 шт. розсади. З них:51 410 однорічних квітів;17 000 — дворічних.Найвища ціна саджанців бегонії гібридної «Мегаватт» — 345 гривень за штуку. Їх замовили всього 50 шт на понад 17 тис. грн. Вартість сурфінії звисаючої каскадної — 207 грн за саджанець. Цих рослин придбають 350 шт за понад 72 тис. грн.Розсада пеларгонії плющелистої коштує 253 грн за одиницю. Їх замовляють 200 шт на суму 5,6 тис. грн. Також замовлять 20 саджанців іпомеї ампельної, яка коштує 230 грн за шт.У лютому департамент ЖКГ провів тендер послуги з посадки квітів, їх прополювання, а також догляд за зеленими насадженнями на території громади. Переможцем стало КП «Парки і сквери Луцька» і виконає воно ці роботи за 10,2 мільйона гривень. З них:понад 3 млн грн передбачені на роботу з розсадою однорічників;понад 1 млн грн — на висаджування однорічних квітів;1,7 млн грн на догляд за квітниками з багатолітників.Нагадаємо, що у лютому громадські активісти міста опублікували петицію про перехід на багаторічні рослини. Перед цим вони провели дослідження, як місту відмовитися від однорічних рослин і перейти на багаторічники.Проте у міській раді у відповідь на петицію повідомили, що поки Луцьк на багаторічні рослини переходити не буде.

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