Вночі росія дронами атакувала три області: ППО збила 41 із них

Вночі росія дронами атакувала три області: ППО збила 41 із них
Уночі росіяни атакували територію України 74 ударними безпілотниками. ППО збила 41 із них. Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 2 квітня 2025 року (із 20.00 1 квітня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – зазначено у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

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Теги: Україна, росія, війна
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