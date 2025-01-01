Вночі росія дронами атакувала три області: ППО збила 41 із них





Про це розповіли у Повітряних силах.



"У ніч на 2 квітня 2025 року (із 20.00 1 квітня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – зазначено у повідомленні.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.



20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі росіяни атакували територію України 74 ударними безпілотниками. ППО збила 41 із них. Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.Про це розповіли у Повітряних силах."У ніч на 2 квітня 2025 року (із 20.00 1 квітня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – зазначено у повідомленні.Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

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