На Волині засудили прикордонницю, яка допомагала чоловікам незаконно виїжджати з країни





Прикордонниці призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, з позбавленням права обіймати посади в органах Державної прикордонної служби строком на 3 роки, йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише



Також суд постановив звільнити засуджену від відбування основного покарання у виді позбавлення волі призначеного за цим вироком з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку — 2 роки, не вчинить нового кримінального правопорушення.



Як з'ясувалось у суді, прикордонниця втупила у змову з "невстановленими слідством людьми", які організували функціонування Telegram-каналу, в якому шукали військовозобов'язаних чоловіків, які готові заплативши гроші, залишити Україну не маючи на це законних підстав.



Таким чином троє чоловіків призовного віку, заплативши по 3 500 тисяч доларів США, 17 липня 20222 року приїхали на пункт пропуску "Устилуг", де саме тривала зміна засудженої. Прикордонниця перевірила паспорти громадян України для виїзду за кордон, однак, не внесла відомості про перетин ними державного кордону України до інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1".



Таким чином, своїми діями прикордонниця сприяла незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища.

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