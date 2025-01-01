На Сумщині загинув військовий із Волині

У Вишнівській громаді на Волині зі скорботою сповістили про загибель військовослужбовця, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.Про це громада повідомила у фейсбуці.Богдан Вікторович народився 30 вересня 1991 року та був жителем села Олеськ.На жаль, загинув воїн 29 березня 2025 року в бою поблизу села Мар'їне Сумської області, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Богдан був єдиним сином у батьків.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана. Розділяємо біль непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття. Пам'ять про захисника назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.З метою вшанування пам'яті Богдана Устінова, у Вишнівській територіальній громаді з 2 по 4 квітня оголошено Дні жалоби.У ці скорботні дні просять:- забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;- вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;- обмежити проведення розважальних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.