На Сумщині загинув військовий із Волині

На Сумщині загинув військовий із Волині
У Вишнівській громаді на Волині зі скорботою сповістили про загибель військовослужбовця Устінова Богдана Вікторовича, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

Богдан Вікторович народився 30 вересня 1991 року та був жителем села Олеськ.

На жаль, загинув воїн 29 березня 2025 року в бою поблизу села Мар'їне Сумської області, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Богдан був єдиним сином у батьків.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Богдана. Розділяємо біль непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття. Пам'ять про захисника назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.

З метою вшанування пам'яті Богдана Устінова, у Вишнівській територіальній громаді з 2 по 4 квітня оголошено Дні жалоби.
На Сумщині загинув військовий із Волині

У ці скорботні дні просять:

- забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;
- вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
- обмежити проведення розважальних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.


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Теги: загиблі, війна
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