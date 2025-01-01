В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні

В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні
В національному парку "Цуманська пуща" на Волині зафіксували появу найменшої пташки фауни України — золотомушки червоночубої.

Вага птаха 4-7 грамів, стільки ж важать дві монети по 50 копійок, повідомили 1 квітня на сторінці нацпарку, пише Суспільне.

Зі слів працівників парку, спостерігати цей вид складно, бо золотомушка постійно рухається та перелітає з місця на місце, не затримуючись надовго. Птах занесений до Червоної книги України.

"Популяція перебуває під загрозою через скорочення природних біотопів та вирубку лісів. Кожна зустріч із цим видом є цінною можливістю спостерігати красу дикої природи", — йдеться у повідомленні "Цуманської пущі".
В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні

Довжина тіла золотомушки — 9 сантиметрів. Зустріти рідкісного птаха можна в хвойних і мішаних лісах.

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Теги: Волинь, нацпарк, пташка
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