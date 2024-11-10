Вшанували пам’ять видатного композитора з Луцька
Сьогодні, 11:35
У Палаці культури міста Луцька відбувся вечір пам’яті Мирослава Стефанишина – луцького композитора, заслуженого діяча мистецтв України.
Учора, 1 квітня, Мирославу Стефанишину мало б виповнитися 98. З цієї нагоди прихильники його творчості організували вечір пам’яті митця, повідомило Управління інформаційної роботи міської ради.
Мирослав Стефанишин народився у 1927 році на Івано-Франківщині. У 1954-му приїхав на Волинь і прожив у Луцьку 70 років. Він був автором 400 творів та понад 500 обробок, аранжувань та перекладів українських народних пісень і творів сучасних композиторів для різних ансамблів і хорів.
«Мирослав Стефанишин був обдарований багатьма талантами. Його творчість пов’язана з Луцьком і наскрізь пронизана любов’ю до нашого міста. В останні роки твори композитора побачили світ за підтримки міського голови Ігоря Поліщука і Луцької міської ради. Сьогодні його надбання – в творчому користуванні колективів та окремих виконавців. Дякую колегам і шанувальникам таланту композитора за проведення цього вечора. Дякую всім, хто дарує свою творчість, ділиться спогадами і просто присутній у залі», – сказала заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Учасники вечора мали змогу побачити унікальні архівні кадри з життя Мирослава Стефанишина. На згадку про композитора лунали його твори у виконанні Волинського народного хору, учнів музичних шкіл № 1, 3, студентів фахового коледжу імені І. Стравінського, лауреаток всеукраїнських конкурсів та фестивалів Катерини Шпаковської та Ірини Котлицької-Марчук, духового оркестру Палацу культури міста Луцька.
“Після консерваторії Мирослав Степанович приїхав на Волинь, оспівану генієм Лесі Українки, яка стверджувала, що “українці – великі духом і орлині крила мають за плечима”. І водночас, служачи прекрасному, привніс із своєї малої батьківщини Галичини дух Івана Франка – дух науки, думки і волі. Низький уклін і незмінна пам’ять незабутньому Мирославу Степановичу”, – завершила вечір його ведуча, кандидат мистецтвознавства Лариса Ігнатова.
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Учора, 1 квітня, Мирославу Стефанишину мало б виповнитися 98. З цієї нагоди прихильники його творчості організували вечір пам’яті митця, повідомило Управління інформаційної роботи міської ради.
Мирослав Стефанишин народився у 1927 році на Івано-Франківщині. У 1954-му приїхав на Волинь і прожив у Луцьку 70 років. Він був автором 400 творів та понад 500 обробок, аранжувань та перекладів українських народних пісень і творів сучасних композиторів для різних ансамблів і хорів.
«Мирослав Стефанишин був обдарований багатьма талантами. Його творчість пов’язана з Луцьком і наскрізь пронизана любов’ю до нашого міста. В останні роки твори композитора побачили світ за підтримки міського голови Ігоря Поліщука і Луцької міської ради. Сьогодні його надбання – в творчому користуванні колективів та окремих виконавців. Дякую колегам і шанувальникам таланту композитора за проведення цього вечора. Дякую всім, хто дарує свою творчість, ділиться спогадами і просто присутній у залі», – сказала заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Учасники вечора мали змогу побачити унікальні архівні кадри з життя Мирослава Стефанишина. На згадку про композитора лунали його твори у виконанні Волинського народного хору, учнів музичних шкіл № 1, 3, студентів фахового коледжу імені І. Стравінського, лауреаток всеукраїнських конкурсів та фестивалів Катерини Шпаковської та Ірини Котлицької-Марчук, духового оркестру Палацу культури міста Луцька.
“Після консерваторії Мирослав Степанович приїхав на Волинь, оспівану генієм Лесі Українки, яка стверджувала, що “українці – великі духом і орлині крила мають за плечима”. І водночас, служачи прекрасному, привніс із своєї малої батьківщини Галичини дух Івана Франка – дух науки, думки і волі. Низький уклін і незмінна пам’ять незабутньому Мирославу Степановичу”, – завершила вечір його ведуча, кандидат мистецтвознавства Лариса Ігнатова.
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