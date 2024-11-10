Вшанували пам’ять видатного композитора з Луцька

У Палаці культури міста Луцька відбувся вечір пам’яті– луцького композитора, заслуженого діяча мистецтв України.Учора, 1 квітня, Мирославу Стефанишину мало б виповнитися 98. З цієї нагоди прихильники його творчості організували вечір пам’яті митця, повідомило Управління інформаційної роботи міської ради.Мирослав Стефанишин народився у 1927 році на Івано-Франківщині. У 1954-му приїхав на Волинь і прожив у Луцьку 70 років. Він був автором 400 творів та понад 500 обробок, аранжувань та перекладів українських народних пісень і творів сучасних композиторів для різних ансамблів і хорів.«Мирослав Стефанишин був обдарований багатьма талантами. Його творчість пов’язана з Луцьком і наскрізь пронизана любов’ю до нашого міста. В останні роки твори композитора побачили світ за підтримки міського голови Ігоря Поліщука і Луцької міської ради. Сьогодні його надбання – в творчому користуванні колективів та окремих виконавців. Дякую колегам і шанувальникам таланту композитора за проведення цього вечора. Дякую всім, хто дарує свою творчість, ділиться спогадами і просто присутній у залі», – сказала заступник міського головиУчасники вечора мали змогу побачити унікальні архівні кадри з життя Мирослава Стефанишина. На згадку про композитора лунали його твори у виконанні Волинського народного хору, учнів музичних шкіл № 1, 3, студентів фахового коледжу імені І. Стравінського, лауреаток всеукраїнських конкурсів та фестивалівта, духового оркестру Палацу культури міста Луцька.“Після консерваторії Мирослав Степанович приїхав на Волинь, оспівану генієм Лесі Українки, яка стверджувала, що “українці – великі духом і орлині крила мають за плечима”. І водночас, служачи прекрасному, привніс із своєї малої батьківщини Галичини дух Івана Франка – дух науки, думки і волі. Низький уклін і незмінна пам’ять незабутньому Мирославу Степановичу”, – завершила вечір його ведуча, кандидат мистецтвознавства