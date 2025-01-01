На Волині припинила роботу благодійна їдальня для людей у скруті

На Волині припинила роботу благодійна їдальня для людей у скруті
У Володимирі на Волині завершила роботу благодійна їдальня для осіб, які потрапили у складні життєві обставини.

Про це у фейсбуці повідомила міськрада.

Нагадаємо, починаючи з 2 грудня минулого року щодня, окрім вихідних, працівники територіального центру соціального обслуговування роздавали гарячі обіди усім, хто цього потребує. Робота благодійної їдальні передбачалась лише на час холодної пори року.

За чотири місяці, доки працювала їдальня, сформувався постійний контингент мешканців громади, які залюбки користувались її послугами, смакуючи гарячими домашніми стравами. Загалом близько пів сотні осіб щодня приходили до їдальні, аби отримати не лише порцію гарячої їжі, а й спілкування та добре слово працівниць терцентру. Серед них – внутрішньо переміщені особи, одинокі пенсіонери, особи з інвалідністю та ті, хто потрапив у складні життєві обставини.

Упродовж 86 днів роботи їдальні було зварено 870 літрів чаю, використано понад 500 кілограмів свинини, 20 кілограмів курячого м’яса, 322 кілограм різних круп, 613 кілограмів овочів, 105 кілограми макаронів та інших продуктів, з яких готували смачні різноманітні обіди. Видано 4300 порцій гарячих обідів.



Забезпечення гарячим харчуванням здійснювалось за рахунок коштів, передбачених Програмою соціального захисту населення Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, а також завдяки підтримці партнерів з німецького міста Цвікау.

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Теги: суспільство, Волинь
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