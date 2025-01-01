Волиняни провели в останню путь Героя Сергія Йосенка
Сьогодні, 13:03
Священники Оваднівського благочиння Володимир-Волинської єпархії ПЦУ звершили чин похорону над жителем села Охнівка, убієнним воїном Сергієм Йосенком.
Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівське благочиння ПЦУ.
Відспівували воїна у храмі святого великомученика Димитрія у селі Білин, після чого тіло воїна з почестями було попроваджене до місця вічного спочинку на кладовище села Охнівка.
Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, побратими і жителі Оваднівської ОТГ.
«Вічна слава і пам'ять герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівське благочиння ПЦУ.
Відспівували воїна у храмі святого великомученика Димитрія у селі Білин, після чого тіло воїна з почестями було попроваджене до місця вічного спочинку на кладовище села Охнівка.
Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, побратими і жителі Оваднівської ОТГ.
«Вічна слава і пам'ять герою!» - йдеться у повідомленні.
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