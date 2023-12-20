На Волині 21-річний водій автівки збив велосипедистку

На Волині 21-річний водій автівки збив велосипедистку
У Колківській громаді внаслідок ДТП постраждала велосипедистка, поліцейські встановлюють обставини пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 1 квітня, на перехресті вулиць Маневицька – Лугова у Розничах.

21-річний житель Маневицької громади, керуючи автомобілем Toyota, допустив наїзд на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Водій транспортного засобу – тверезий.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, ДТП, велосипедистка
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