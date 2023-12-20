На Волині 21-річний водій автівки збив велосипедистку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 1 квітня, на перехресті вулиць Маневицька – Лугова у Розничах.



21-річний житель Маневицької громади, керуючи автомобілем Toyota, допустив наїзд на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку.



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Водій транспортного засобу – тверезий.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колківській громаді внаслідок ДТП постраждала велосипедистка, поліцейські встановлюють обставини пригоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 1 квітня, на перехресті вулиць Маневицька – Лугова у Розничах.21-річний житель Маневицької громади, керуючи автомобілем Toyota, допустив наїзд на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку.Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Водій транспортного засобу – тверезий.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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