На Волині 21-річний водій автівки збив велосипедистку
Сьогодні, 13:30
У Колківській громаді внаслідок ДТП постраждала велосипедистка, поліцейські встановлюють обставини пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 1 квітня, на перехресті вулиць Маневицька – Лугова у Розничах.
21-річний житель Маневицької громади, керуючи автомобілем Toyota, допустив наїзд на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку.
Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу – тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 1 квітня, на перехресті вулиць Маневицька – Лугова у Розничах.
21-річний житель Маневицької громади, керуючи автомобілем Toyota, допустив наїзд на велосипедистку, 50-річну місцеву жительку.
Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Водій транспортного засобу – тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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