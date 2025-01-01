Росія готує резерви, щоб спробувати здійснити наступ на фронті у травні, - Коваленко

Росія готує резерви, щоб спробувати здійснити наступ на фронті у травні, - Коваленко
Російська Федерація (РФ) наразі готує резерви, щоб спробувати здійснити наступ на фронті у травні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні", - написав Коваленко.

Можливий наступ Росії на фронті

Останнім часом повідомленням щодо підготовки Росією нового наступу в Україні з'являються все частіше. Наприклад, як писало Associated Press (AP) з посиланням на представників уряду України, військових й аналітиків, терористи можуть вдатись до наступу вже найближчими тижнями.

Українські офіційні особи та військові аналітики вважають, що основні удари ворога можуть бути спрямовані проти північно-східних регіонів, зокрема, Запорізької, Сумської, а також Харківської областей. Зокрема про це говорив й президент Володимир Зеленський.

За словами військового експерта Павла Нарожного, наступ однозначно буде, але виникає питання щодо його реальних масштабів. На його думку, мова йде про близько 50-60 тисяч військових на одній з ділянок фронту.

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Теги: Україна, росія, війна
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