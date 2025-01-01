У Луцьку створили унікальний простір для дітей з аутизмом

У Луцьку презентували соціально-інтеграційний простір для дітей та молоді з аутизмом «Share It».Це унікальний заклад для міста, адже усі послуги, які тут надають, є безоплатними, повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У центрі можуть займатись діти, як до 18 років, так і старші, що дуже важливо, адже повнолітні, зазвичай, залишаються поза соціумом. У просторі надають комплекс послуг, де вони можуть соціалізуватись, інтегруватись, займатись працетерапією, арт-терапією, реабілітацією та хореографією.У просторі одночасно може перебувати до 20 дітей щодня, яких ділять на групи та заняття з професійними фахівцями.За словами заступника Луцького міського голови, зараз важливо багато робити для того, щоб дбати про безпеку дітей. А особливо - діток, які потребують додаткової підтримки та допомоги. «Ми повинні зробити так, щоб їхнє життя було безпечним, щоб вони сприймали його через призму позитивного та доброго. Я впевнена, що саме в цих стінах для батьків та дітей буде знайдено моменти, де можна відчути захист. Адже тут міцні мури, панує спокій та благодать. Нехай все вдається. Бажаю вам творчих надбань та розвитку», - привітала вона колектив.Директор парафіяльного осередку Карітас-Спес Луцькнаголосив, що аутизм — це не вирок, а виклик, щоб долати труднощі: «Тут готові розділяти ваші труднощі. Ми хочемо показати нашому суспільству, що є таке місце. Незалежно, хто ти є, ти маєш місце в цьому суспільстві».