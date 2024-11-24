У Німеччині трагічно загинув вихованець ковельського футбольного клубу

У Німеччині трагічно загинув вихованець ковельського футбольного клубу
Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу «Тайм» Олександр Шворак, 2007 року народження, трагічно загинув у Німеччині.

Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм, пише Ковель.медіа.

Як стало відомо, Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито.

"Співчуття близьким та рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні ДЮФК «Тайм».

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Теги: Німеччина, футболіст, Волинь
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