У Німеччині трагічно загинув вихованець ковельського футбольного клубу
Сьогодні, 14:47
Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу «Тайм» Олександр Шворак, 2007 року народження, трагічно загинув у Німеччині.
Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм, пише Ковель.медіа.
Як стало відомо, Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито.
"Співчуття близьким та рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні ДЮФК «Тайм».
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Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм, пише Ковель.медіа.
Як стало відомо, Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито.
"Співчуття близьким та рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні ДЮФК «Тайм».
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