У Німеччині трагічно загинув вихованець ковельського футбольного клубу

Олександр Шворак, 2007 року народження, трагічно загинув у Німеччині.



Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм, пише



Як стало відомо, Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито.



"Співчуття близьким та рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні ДЮФК «Тайм».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу «Тайм», 2007 року народження, трагічно загинув у Німеччині.Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Інстаграм, пише Ковель.медіа Як стало відомо, Олександр Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито."Співчуття близьким та рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні ДЮФК «Тайм».

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