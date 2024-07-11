Деякі підприємства зможуть бронювати 75% військовозобов’язаних: деталі

Деякі підприємства зможуть бронювати 75% військовозобов’язаних: деталі
Кабінет міністрів України розширив можливості бронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонного сектору.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду, квоту бронювання для підприємств, що забезпечують водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру, збільшено з 50% до 75%.

Енергетичним компаніям, які постраждали від війни, скасували вимоги щодо середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн та відсутності податкової заборгованості.

До переліку підприємств, що можуть бронювати працівників, додали Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ).

«Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал «Дія», – нагадали у Мінекономіки. Бронювання відображатиметься у застосунку «Резерв+» і діятиме до одного року.

Нагадаємо, із 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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