8 волинян отримали гранти на ветеранський бізнес

8 волинян отримали гранти на ветеранський бізнес
Восьмеро волинян стали переможцями четвертої хвилі урядової грантової програми "Власна справа" і отримають грант до 500 тисяч гривень на розвиток бізнесу.

Про це 2 квітня повідомили в обласній військові й адміністрації. Серед переможців — 7 ветеранів та 1 член родини захисника, пише Суспільне.

Загалом по Україні в цій хвилі гранти отримають: 46 ветеранів та 38 членів родин захисників, з них 71 переможець — до 500 тисяч грн, 9 — до 250 тисяч грн, 4 — до мільйона гривень.

В обласній адміністрації додали, що Волинь опинилася серед лідерів за кількістю переможців грантової програми. Популярні напрями бізнесу, які розвивають ветерани — торгівля, переробна промисловість, готельно-ресторанний сектор, вантажні перевезення, сфера послуг.

Як отримати грант за програмою "Власна справа"

Заявку на отримання грантових коштів можуть українці віком від 18 до 65 років. Оформити заявку на участь у програмі можна через "Дію". Для отримання гранту від 500 тисяч до мільйона можуть ті, хто є ФОПом більше 12 місяців.

Для цього потрібно:

скласти бізнес-план;

подати заяву на отримання гранту на розвиток власної справи;

захистити бізнес-план;

отримати рішення та відкрити рахунок на який будуть зараховані кошти.

Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

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Теги: волиняни, ветеранський бізнес
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