На «Луцькводоканалі» збудують дві сонячні електростанції

На «Луцькводоканалі» збудують дві сонячні електростанції
Луцьк отримає черговий грант обсягом майже 2,2 млн євро на модернізацію обладнання системи водовідведення та будівництво двох сонячних електростанцій від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук, пише misto.media.

Угоду про реалізацію проєкту «Реконструкція каналізаційних насосних станцій та встановлення сонячних електричних панелей в місті Луцьк» підписали у місті Гельсінкі (Фінляндія).

Загальна вартість проєкту — 2,7 млн євро. Із них:

2,2 млн євро — грантові кошти;

540 тис. євро — співфінансування міського бюджету.

Що планують зробити:

реконструювати дві каналізаційно-насосні станції (№ 1 та № 2);

реконструювати центральну камеру переключення;

встановити центральну систему SCADA ;

встановити 2 сонячних електростанції потужністю 664 та 640 кВт.

Передбачається, що реалізація проєкту дасть змогу:

скоротити споживання електричної енергії на 2,471 МВт годин/рік;

скоротити викиди вуглекислого газу на 1977 т/рік;

заощаджувати 1,5 грн на метрі кубічному послуги водопостачання та водовідведення, яку надає КП «Луцькводоканал».

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Теги: Луцьк, сонячні електростанції
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