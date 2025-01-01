Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу
Сьогодні, 18:02
Ворожа армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою.
Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Укрінформ.
«Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи», - написав він.
Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, що у Харкові російський безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Відомо щонайменше про 4 постраждалих, серед них — 10-річний хлопчик.
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Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Укрінформ.
«Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи», - написав він.
Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, що у Харкові російський безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Відомо щонайменше про 4 постраждалих, серед них — 10-річний хлопчик.
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