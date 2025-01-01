Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу



Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає



«Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи», - написав він.



Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.



Нагадаємо, що у Харкові російський безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Відомо щонайменше про 4 постраждалих, серед них — 10-річний хлопчик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожа армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою.Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу, передає Укрінформ «Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи», - написав він.Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.Нагадаємо, що у Харкові російський безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Відомо щонайменше про 4 постраждалих, серед них — 10-річний хлопчик.

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