Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу

Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу
Ворожа армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою.
Про це в Телеграмі написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Укрінформ.

«Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи», - написав він.

Повітряні Сили попереджали про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, що у Харкові російський безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Відомо щонайменше про 4 постраждалих, серед них — 10-річний хлопчик.

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Теги: Росія, Україна, війна
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