Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 3 квітня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17° тепла.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла.

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