Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла.
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