Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Сьогодні, 21:18
Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області Росії, екіпаж катапультувався, льотчик загинув.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони рф.
Зазначається, що причиною аварії стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що літак Ту-22М3, який виковав плановий політ, зазнав аварії неподалік населеного пункту Буреть Боханського району.
"Руйнувань житлових будівель і жертв серед цивільного населення немає. Екіпаж літака з чотирьох людей катапультувався. В результаті приземлення, за доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Прибула на місце пошуково-рятувальна бригада евакуює екіпаж на місце дислокації. На місці працюють служби МНС", - розповів він.
Ту-22М3 - російський бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22/Х-32. Цій літак може скидати потужні авіабомби, а також може бути носіяєм аеробалістичних ракет Кинджал. Вартість літака становить приблизно 300 тисяч доларів.
Росіяни використовують бомбардувальники Ту-22М3 для ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони рф.
Зазначається, що причиною аварії стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що літак Ту-22М3, який виковав плановий політ, зазнав аварії неподалік населеного пункту Буреть Боханського району.
"Руйнувань житлових будівель і жертв серед цивільного населення немає. Екіпаж літака з чотирьох людей катапультувався. В результаті приземлення, за доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Прибула на місце пошуково-рятувальна бригада евакуює екіпаж на місце дислокації. На місці працюють служби МНС", - розповів він.
Ту-22М3 - російський бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22/Х-32. Цій літак може скидати потужні авіабомби, а також може бути носіяєм аеробалістичних ракет Кинджал. Вартість літака становить приблизно 300 тисяч доларів.
Росіяни використовують бомбардувальники Ту-22М3 для ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України.
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