Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області Росії, екіпаж катапультувався, льотчик загинув.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони рф.

Зазначається, що причиною аварії стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що літак Ту-22М3, який виковав плановий політ, зазнав аварії неподалік населеного пункту Буреть Боханського району.

"Руйнувань житлових будівель і жертв серед цивільного населення немає. Екіпаж літака з чотирьох людей катапультувався. В результаті приземлення, за доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Прибула на місце пошуково-рятувальна бригада евакуює екіпаж на місце дислокації. На місці працюють служби МНС", - розповів він.

Ту-22М3 - російський бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22/Х-32. Цій літак може скидати потужні авіабомби, а також може бути носіяєм аеробалістичних ракет Кинджал. Вартість літака становить приблизно 300 тисяч доларів.

Росіяни використовують бомбардувальники Ту-22М3 для ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, авіатроща, рф, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Сьогодні, 21:18
Соратниця Януковича Богатирьова 5 років переховувалася від слідства і домагається перерахунку пенсії у волинському суді
Сьогодні, 20:44
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Чехія інвестує 100 млн євро в українські лікарні: фінансову підтримку отримає і Волинь
Сьогодні, 19:07
Схожі новини
У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО У Рівному два молодики на замовлення спецслужб рф мали підірвати управління поліції. ФОТО
03 лютого, 22:46
«Не розуміють російську та одне одного», − воїн з Волині про іноземців у армії рф «Не розуміють російську та одне одного», − воїн з Волині про іноземців у армії рф
25 липня, 2024, 07:31
Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» Німеччина прийме на лікування дітей після російського удару по лікарні «Охматдит»
09 липня, 2024, 01:15
У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії
30 червня, 2024, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
 0
Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
Сьогодні, 21:18
 0
Соратниця Януковича Богатирьова 5 років переховувалася від слідства і домагається перерахунку пенсії у волинському суді
Сьогодні, 20:44
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Чехія інвестує 100 млн євро в українські лікарні: фінансову підтримку отримає і Волинь
Сьогодні, 19:07
 0
Медіа
відео
1/8