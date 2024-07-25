Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3





Про це повідомляє



Зазначається, що причиною аварії стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.



Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що літак Ту-22М3, який виковав плановий політ, зазнав аварії неподалік населеного пункту Буреть Боханського району.



"Руйнувань житлових будівель і жертв серед цивільного населення немає. Екіпаж літака з чотирьох людей катапультувався. В результаті приземлення, за доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Прибула на місце пошуково-рятувальна бригада евакуює екіпаж на місце дислокації. На місці працюють служби МНС", - розповів він.



Ту-22М3 - російський бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22/Х-32. Цій літак може скидати потужні авіабомби, а також може бути носіяєм аеробалістичних ракет Кинджал. Вартість літака становить приблизно 300 тисяч доларів.



Росіяни використовують бомбардувальники Ту-22М3 для ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області Росії, екіпаж катапультувався, льотчик загинув.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони рф.Зазначається, що причиною аварії стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості.Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що літак Ту-22М3, який виковав плановий політ, зазнав аварії неподалік населеного пункту Буреть Боханського району."Руйнувань житлових будівель і жертв серед цивільного населення немає. Екіпаж літака з чотирьох людей катапультувався. В результаті приземлення, за доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Прибула на місце пошуково-рятувальна бригада евакуює екіпаж на місце дислокації. На місці працюють служби МНС", - розповів він.Ту-22М3 - російський бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22/Х-32. Цій літак може скидати потужні авіабомби, а також може бути носіяєм аеробалістичних ракет Кинджал. Вартість літака становить приблизно 300 тисяч доларів.Росіяни використовують бомбардувальники Ту-22М3 для ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України.

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