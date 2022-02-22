На «Ягодині» відремонтують частину дороги

На Волині покращують дорожню інфраструктуру біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Стосовно цього оголосили публічну закупівлю робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін). Йдеться про два під’їзди до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» загальною протяжністю майже 2 км.Це виконання комплексу робіт з повного оновлення дорожнього полотна, освітлення проїзної частини, влаштування огородження та інші заходи з організації та забезпечення дорожнього руху. Очікувана вартість робіт – 170,2 млн грн.Модернізація пункту пропуску «Ягодин –Дорогуськ» передбачена схваленою Кабінетом Міністрів України Стратегією розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.Капітальний ремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною Транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проведемо в рамках реалізації проєкту «№101122932 – 22-EU-TG-PL-UA автомобільні пункти пропуску» за програмою Європейського Союзу «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.Капітальний ремонт дозволить відновити стан автодороги, зменшити негативний вплив черги транспортних засобів на дорогу та навколишнє середовище, оптимізувати та модернізувати транспортні потоки, підвищити безпеку руху та пропускну спроможність ПП «Ягодин – Дорогуськ», який є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні із Республікою Польща.Така співпраця стала можливою завдяки координації та стратегічній комунікації Міністерство розвитку громад та територій України з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.