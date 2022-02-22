На «Ягодині» відремонтують частину дороги

На «Ягодині» відремонтують частину дороги
На Волині покращують дорожню інфраструктуру біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Стосовно цього оголосили публічну закупівлю робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін). Йдеться про два під’їзди до міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» загальною протяжністю майже 2 км.

Це виконання комплексу робіт з повного оновлення дорожнього полотна, освітлення проїзної частини, влаштування огородження та інші заходи з організації та забезпечення дорожнього руху. Очікувана вартість робіт – 170,2 млн грн.

Модернізація пункту пропуску «Ягодин –Дорогуськ» передбачена схваленою Кабінетом Міністрів України Стратегією розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.

Капітальний ремонт ділянки автошляху М-07, що є частиною Транс’європейської транспортної мережі TEN-T, проведемо в рамках реалізації проєкту «№101122932 – 22-EU-TG-PL-UA автомобільні пункти пропуску» за програмою Європейського Союзу «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).

Європейський Союз співфінансує проєкт у розмірі 50% його вартості.

Капітальний ремонт дозволить відновити стан автодороги, зменшити негативний вплив черги транспортних засобів на дорогу та навколишнє середовище, оптимізувати та модернізувати транспортні потоки, підвищити безпеку руху та пропускну спроможність ПП «Ягодин – Дорогуськ», який є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні із Республікою Польща.

Така співпраця стала можливою завдяки координації та стратегічній комунікації Міністерство розвитку громад та територій України з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, ремонт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни завдали ударів по Харкову
02 квітня, 23:26
На «Ягодині» відремонтують частину дороги
02 квітня, 22:40
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
02 квітня, 22:01
Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
02 квітня, 21:18
Схожі новини
На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин» На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин»
22 лютого, 2022, 13:10
Від сьогодні волинський пункт пропуску – на ремонті Від сьогодні волинський пункт пропуску – на ремонті
03 вересня, 2018, 09:51
На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну На «Ягодині» частково обмежать в'їзд в Україну
19 березня, 22:07
На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги На місті на Волині відремонтували відділення ектренної медичної допомоги
19 січня, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росіяни завдали ударів по Харкову
02 квітня, 23:26
 0
На «Ягодині» відремонтують частину дороги
02 квітня, 22:40
 0
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
02 квітня, 22:01
 0
Такі літаки обстрілюють Україну: в росії розбився бомбардувальник Ту-22М3
02 квітня, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8