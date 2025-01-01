3 квітня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.



3 квітня в церковному календарі – Четвер Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського.



Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.3 квітня в церковному календарі – Четвер Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського.Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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