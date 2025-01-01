3 квітня на Волині: гортаючи календар

3 квітня на Волині: гортаючи календар
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.

3 квітня в церковному календарі – Четвер Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського.

Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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