3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.
3 квітня в церковному календарі – Четвер Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського.
Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.
3 квітня в церковному календарі – Четвер Великого покаянного канону преподобного Андрія Критського.
Іменини сьгодні святкують Микита, Йосип, Іван, Феодосія.
Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни завдали ударів по Харкову
02 квітня, 23:26
На «Ягодині» відремонтують частину дороги
02 квітня, 22:40
У Луцьку легковик влетів у «швидку». ВІДЕО
02 квітня, 22:01