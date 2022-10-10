ЄС офіційно визначив Україну основним елементом своєї оборонної стратегії
Сьогодні, 03:41
Безпека Європи залежить від безпеки в Україні. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс під час презентації "Білої книги з питань європейської оборони" на Безпековому форумі у Варшаві.
Про це повідомляє 24 Канал.
Європа дедалі більше розуміє, що не вистоїть без України. А тому виділяє більше військової допомоги Києву та розмірковує над відправленням миротворців. Україна має вагому роль у новій архітектурі безпеки Європи.
Як ЄС підтримує Україну
Андрюс Кубілюс зазначив, що допомога для України стала одним із пріоритетів "Білої книги". З 24 лютого 2022 року Брюссель виділив 50 мільярдів євро військової допомоги для Києва. Кубілюс каже, що це склало лише 0,1% від ВВП ЄС і цього недостатньо.
Тому додатково Євросоюз планує виділити кошти з програми SAFE, що передбачає 150 мільярдів євро у вигляді кредитів. Це допоможе інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську, що сприятиме розвитку обох сторін.
"Україна виробляє сучасну зброю та обладнання за значно нижчими цінами, і ми можемо багато чому навчитися в України. Українська оборонна промисловість молода і динамічна, перевірена на полі бою. Україна є лідером у сферах штучного інтелекту і безпілотників", – зазначив Кубілюс під час презентації документа.
У "Білій книзі" також мовиться про необхідність збільшення постачання артилерії, боєприпасів, систем ППО та інших критично важливих озброєнь для української армії.
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Про це повідомляє 24 Канал.
Європа дедалі більше розуміє, що не вистоїть без України. А тому виділяє більше військової допомоги Києву та розмірковує над відправленням миротворців. Україна має вагому роль у новій архітектурі безпеки Європи.
Як ЄС підтримує Україну
Андрюс Кубілюс зазначив, що допомога для України стала одним із пріоритетів "Білої книги". З 24 лютого 2022 року Брюссель виділив 50 мільярдів євро військової допомоги для Києва. Кубілюс каже, що це склало лише 0,1% від ВВП ЄС і цього недостатньо.
Тому додатково Євросоюз планує виділити кошти з програми SAFE, що передбачає 150 мільярдів євро у вигляді кредитів. Це допоможе інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську, що сприятиме розвитку обох сторін.
"Україна виробляє сучасну зброю та обладнання за значно нижчими цінами, і ми можемо багато чому навчитися в України. Українська оборонна промисловість молода і динамічна, перевірена на полі бою. Україна є лідером у сферах штучного інтелекту і безпілотників", – зазначив Кубілюс під час презентації документа.
У "Білій книзі" також мовиться про необхідність збільшення постачання артилерії, боєприпасів, систем ППО та інших критично важливих озброєнь для української армії.
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