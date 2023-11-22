США уперше не приїдуть на «Рамштайн», - ЗМІ

США уперше не приїдуть на «Рамштайн», - ЗМІ
Глава Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня.

Про це стало відомо порталу Defense News від співрозмовників у Європі та американського джерела, пише "Європейська правда".

За даними Defense News, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" особисто чи по відеозвʼязку.

Також не очікується, що Пентагон відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.

Як сказав Defense News американський посадовець, США все ще оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема повʼязаних з військовою допомогою.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України може стати першим без присутності США, які його заснували у 2022 році та роботу якого координували весь цей час.

Після початку президентства Дональда Трампа провідну роль у "Рамштайні" взяла на себе Велика Британія, і попереднє засідання формату у лютому відбулось за її головування.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

На прийдешньому засіданні Контактної групи, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, співголовуватимуть Британія та Німеччина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, США, Рамштайн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США уперше не приїдуть на «Рамштайн», - ЗМІ
Сьогодні, 07:32
Лучани боргують за воду 40 мільйонів гривень
Сьогодні, 05:28
ЄС офіційно визначив Україну основним елементом своєї оборонної стратегії
Сьогодні, 03:41
Співак з Волині повідомив, що їде за кордон
Сьогодні, 01:15
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Відбудеться новий «Рамштайн»: що вирішуватимуть Відбудеться новий «Рамштайн»: що вирішуватимуть
22 листопада, 2023, 01:15
Що нададуть Україні: глава Пентагону розкрив результати «Рамштайну» Що нададуть Україні: глава Пентагону розкрив результати «Рамштайну»
16 березня, 2023, 06:31
США хочуть нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ без гарантій безпеки натомість, – ЗМІ США хочуть нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ без гарантій безпеки натомість, – ЗМІ
27 березня, 23:19
Трамп анонсував підписання угоди про українські рідкоземи вже скоро Трамп анонсував підписання угоди про українські рідкоземи вже скоро
25 березня, 03:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США уперше не приїдуть на «Рамштайн», - ЗМІ
Сьогодні, 07:32
 0
Лучани боргують за воду 40 мільйонів гривень
Сьогодні, 05:28
 0
ЄС офіційно визначив Україну основним елементом своєї оборонної стратегії
Сьогодні, 03:41
 0
Співак з Волині повідомив, що їде за кордон
Сьогодні, 01:15
 0
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8