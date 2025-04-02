Нардеп Федієнко повідомив про запропоновані Міноборони зміни у механізмі ротації та демобілізації

Олександр Федієнко розповів про запропоновані Міністерством оборони України зміни у механізмі ротації військовослужбовців.



Про це пише



Нардеп зазначив, що запропоновані Міноборони зміни передбачають:



зобов’язання командирам (начальникам) стосовно вжиття ними необхідних заходів щодо здійснення відповідно до керівних документів ЗСУ із врахуванням оперативної обстановки, що склалась на полі бою, заміни (ротації) військовослужбовців, які під час дії особливого періоду або дії воєнного стану протягом 90 діб брали безпосередню участь у бойових діях в районах воєнних (бойових) дій.



підстави звільнення з військової служби для військовослужбовців, які безперервно прослужили під час дії воєнного стану протягом 36 місяців за умови безпосередньої участі протягом цього періоду у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій, несенні бойового чергування протягом 18 місяців за сукупністю.



Звільнення з військової служби військовослужбовців, які набудуть право на звільнення зі служби за цією підставою (за бажанням військовослужбовців), здійснюватиметься у строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача ЗСУ, протягом одного місяця з дня подання такими військовослужбовцями рапорту.



Водночас, на думку Генштабу, запропоноване:



призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин.



потребуватиме відповідного додаткового призову (прийняття) на військову службу людського ресурсу, у тому числі шляхом проведення додаткових заходів мобілізації.



лише за умови накопичення на військовому обліку у ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу та залучення громадян України на військову службу.

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