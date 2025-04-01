Нові мита Трампа торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили росію

Трампом, оминули Росію, оскільки санкції США вже "перешкоджають будь-якій значущій торгівлі", хоча Америка продовжує торгувати з РФ більше, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, що потрапили до списку.



Про це повідомляють новинний вебсайт Axios, Торгова палата США, пише



Речниця Білого дому Каролін Левітт повідомила Axios, що Росія не була включена до митних списків через те, що санкції США вже "перешкоджають будь-якій значущій торгівлі".



Проте США все ще торгують з Росією більше, ніж з такими країнами, як Маврикій або Бруней, які потрапили до списку мит Трампа.



Навіть віддалені острівні території, як Токелау (населення 1 500) в південному Тихому океані та Шпіцберген (населення 2 500) в Арктиці – території Нової Зеландії та Норвегії відповідно – також потрапили до списку мит.



Левітт зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені, оскільки вже існуючі мита та санкції на них є занадто високими.



В списку держав, на які Трамп наклав мита, є острови Херд і Макдональд, згідно з інформацією з Вікіпедії, вони безлюдні, там мешкають великі популяції пінгвінів.



Довідково: За інформацією Торгової палати США загальний обсяг торгівлі товарами між США та Росією в 2024 році становив орієнтовно 3,5 мільярда доларів. Експорт товарів США до Росії у 2024 році склав 526,1 мільйона доларів, що на 12,3% (73,5 мільйона доларів) менше, ніж у 2023 році.



Імпорт товарів з Росії до США в 2024 році досяг 3,0 мільярда доларів, що на 34,2% (1,6 мільярда доларів) менше порівняно з 2023 роком. Торговий дефіцит США з Росією за товарами становив 2,5 мільярда доларів у 2024 році, що на 37,5% (1,5 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.



Ввечері 2 квітня стало відомо, що Трамп запроваджує "взаємні мита" проти усіх країн світу.



Сполучені Штати Америки 2 квітня розширили санкції проти російських компаній.



Трамп підтвердив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт автомобілів, починаючи з 3 квітня.



3 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп.

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