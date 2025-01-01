На Волині судили 15-річного хлопця, який спалив авто бійця ЗСУ на замовлення спецслужб рф

На Волині судили 15-річного хлопця, який спалив авто бійця ЗСУ на замовлення спецслужб рф
У Володимир-Волинському міському суді оголосили вирок 15-річному хлопцю, який на замовлення російських спецслужб спалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Підлітка визнали винним за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, йдеться у вироку, пише Суспільне.

Від відбування покарання хлопця звільнили та замінили на рік іспитового строку.

Слідчі встановили, що наприкінці грудня 2024 року 15-річному мешканцю села Підгайці Володимирського району надійшла пропозиція у Telegram-каналі спалити машину військовослужбовця ЗСУ. Він разом з іншим хлопцем облили автівку бензином та підпалили.

Вартість авто Volkswagen Transporter, яке згоріло оцінюють у 255 тисяч гривень. Згідно з укладеною угодою між прокурором та обвинуваченим за участі його адвоката, законні представники неповнолітнього мають відшкодувати заподіяні збитки.

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Теги: волинняин, авто, військовий
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