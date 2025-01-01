Під час лікування зупинилося серце волинського Героя Андрія Семенюка

Андрія Семенюка, який перебував на лікуванні після важкого поранення.



Про це у фейсбуці повідомив глава Ратнівської громади Віталій Бірук.



Він із сумом поінформував про втрату – солдата Семенюка Андрія Івановича (16.08.1984 р.н.), жителя села Гірники.



У липні 2024-го воїн отримав тяжке поранення, у звʼязку з чим перебував на довготривалому лікуванні. На жаль, життя захисника обірвалося.



«Вічна памʼять і слава захиснику», - зазначив Віталій Бірук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя військовослужбовця з Волині, який перебував на лікуванні після важкого поранення.Про це у фейсбуці повідомив глава Ратнівської громадиВін із сумом поінформував про втрату – солдата Семенюка Андрія Івановича (16.08.1984 р.н.), жителя села Гірники.У липні 2024-го воїн отримав тяжке поранення, у звʼязку з чим перебував на довготривалому лікуванні. На жаль, життя захисника обірвалося.«Вічна памʼять і слава захиснику», - зазначив Віталій Бірук.

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