Під час лікування зупинилося серце волинського Героя Андрія Семенюка

Під час лікування зупинилося серце волинського Героя Андрія Семенюка
Обірвалося життя військовослужбовця з Волині Андрія Семенюка, який перебував на лікуванні після важкого поранення.

Про це у фейсбуці повідомив глава Ратнівської громади Віталій Бірук.

Він із сумом поінформував про втрату – солдата Семенюка Андрія Івановича (16.08.1984 р.н.), жителя села Гірники.

У липні 2024-го воїн отримав тяжке поранення, у звʼязку з чим перебував на довготривалому лікуванні. На жаль, життя захисника обірвалося.

«Вічна памʼять і слава захиснику», - зазначив Віталій Бірук.
Під час лікування зупинилося серце волинського Героя Андрія Семенюка

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Теги: загиблі, війна
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