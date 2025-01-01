Під час лікування зупинилося серце волинського Героя Андрія Семенюка
Сьогодні, 11:02
Обірвалося життя військовослужбовця з Волині Андрія Семенюка, який перебував на лікуванні після важкого поранення.
Про це у фейсбуці повідомив глава Ратнівської громади Віталій Бірук.
Він із сумом поінформував про втрату – солдата Семенюка Андрія Івановича (16.08.1984 р.н.), жителя села Гірники.
У липні 2024-го воїн отримав тяжке поранення, у звʼязку з чим перебував на довготривалому лікуванні. На жаль, життя захисника обірвалося.
«Вічна памʼять і слава захиснику», - зазначив Віталій Бірук.
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Про це у фейсбуці повідомив глава Ратнівської громади Віталій Бірук.
Він із сумом поінформував про втрату – солдата Семенюка Андрія Івановича (16.08.1984 р.н.), жителя села Гірники.
У липні 2024-го воїн отримав тяжке поранення, у звʼязку з чим перебував на довготривалому лікуванні. На жаль, життя захисника обірвалося.
«Вічна памʼять і слава захиснику», - зазначив Віталій Бірук.
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