Келлог заявив, що Україна і росія на порозі повного припинення вогню

Келлог заявив, що Україна і росія на порозі повного припинення вогню
Україна і Росія "близькі" до повного припинення вогню. Для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

"Ми хочемо добитися всеосяжного 30-денного припинення вогню. Щойно ви цього досягнете, відновити війну буде дуже складно. Ось у що я вірю", - зазначив Келлог.

На його думку, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України та Росії, а потім "звести їх разом".

Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп контактує як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором володимиром путіним, і він зможе добитися угоди між двома країнами.

"І я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче. Доведеться чимось поступитися, щоб прийти до рішення. Але президент Трамп може це зробити", - додав він.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, фактично єдиною перешкодою в досягненні повного припинення вогню між Україною та Росією на 30 днів залишається позиція Москви.

Російський диктатор володимир путін, коментуючи таку пропозицію, почав висувати низку умов, які стосуються поставок зброї Україні, мобілізації в Україні і не тільки.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський погодився на повне перемир'я без будь-яких додаткових умов.

Глава української держави 2 квітня підкреслив, що добитися згоди Росії на повне припинення вогню можна за допомогою тиску з боку США.

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Теги: Україна, росія, війна
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