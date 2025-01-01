Обірвалося життя працівниці музичної школи на Волині
Сьогодні, 12:00
На Волині передчасно відійшла у засвіти працівниця Володимирської дитячої музичної школи Тетяна Садовська.
Про це у фейсбуці повідомив навчальний заклад.
Колектив Володимирської ДМШ глибоко сумує з приводу передчасної смерті працівниці школи - секретаря, фахівця своєї справи, доброї, щирої, порядної людини Тетяни Садовської.
«Світла і вічна пам'ять... Висловлюємо співчуття в цей скорботний час рідним і близьким…» - йдеться у повідомленні Володимирської дитячої музичної школи.
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Про це у фейсбуці повідомив навчальний заклад.
Колектив Володимирської ДМШ глибоко сумує з приводу передчасної смерті працівниці школи - секретаря, фахівця своєї справи, доброї, щирої, порядної людини Тетяни Садовської.
«Світла і вічна пам'ять... Висловлюємо співчуття в цей скорботний час рідним і близьким…» - йдеться у повідомленні Володимирської дитячої музичної школи.
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